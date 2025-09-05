Какие изменения произошли в системе военного образования Беларуси

В новом учебном году систему военного образования ждут некоторые изменения. Преобразования уже успели почувствовать на себе первокурсники.

В Беларуси наступила пора переживаний за детей и юношей. Волнуются и сами школьники, стресс у студентов, особенно у первокурсников. Впрочем, есть среди них и те, кому даже после поступления пришлось заслужить право сесть за парты в уютных стенах. Речь идет о курсантах военных вузов.

Вот уж кому повезло окунуться в учебные будни, да еще окунуться сразу головой в окопы. В армии начинают готовить вчерашних абитуриентов за месяц до 1 сентября и не с теоретических знаний. Первые аудитории - полевые. Армия встречает танками, беспилотниками, маршами. Если встреча покажется негостеприимной, то можно покинуть учебное заведение. Но таковых нет, ведь мотивация - надо Родину защищать, поэтому и запрещают себе отступление.

Родители меня поддержали, но предупреждали, что это нелегкий путь, что к этому нужно быть готовым, но я знал, куда иду, знал, что справлюсь. Курсант Военной академии

Военные знания сегодня действительно на вес золота, а порой и жизни. За армейскими компетенциями многие страны отправляют своих специалистов даже на войну в качестве наемников или инструкторов. Те же офицеры НАТО в Украине не столько помогают ВСУ, сколько изучают тренды противоборства. Опыт затем внедряется в своих армиях. Беларуси же удается избежать подобного варианта, однако руку держит на пульсе.

Российские наработки в режиме сообщающихся сосудов поступают на кафедры военных вузов.

Кстати, изучаются особенности современного боя без раскачки, т.е. с первых дней сразу надевается курсантская форма. При этом учитывается, что офицер сегодня является и универсальным солдатом, и кризисным директором, и медиком.

"На тактике нас обучали подготавливаться к бою, располагаться на месте, охранять важный объект, выставлять оцепление. На тактической медицине учили накладывать жгуты, оказывать первую медицинскую помощь, делать искусственную вентиляцию легких и останавливать кровотечение разными способами", - рассказал курсант Военной академии.

В 2025 году в системе образования цвета хаки появился ряд новшеств, касаются они и главной кузницы - Военной академии Республики Беларусь. Изменения и корректировки связаны прежде всего с анализом боевых действий в Украине, а также поступлением новых комплексов вооружения.

"Сегодня курсант, который назначен командиром роты, имеет в своем подчинении разные силы и средства. Для того чтобы ими управлять, ему выданы все возможные ресурсы: панели отображения информации, электронные карты, предоставлена видеоконференцсвязь. Кроме того, на тренажерах можно видеть, что делают его подчиненные, даже командир танка, который находится в башне боевой машины. Он понимает, что нужно ставить задачи и оперативно принимать решения, но самое главное - научиться управлять подчиненными силами и средствами", - пояснил начальник Военной академии Андрей Горбатенко.

Стиль военного образования в Беларуси, как и всей боевой подготовки, предполагает укрепление в первую очередь интеллектуального потенциала. Наши ВС тем и отличаются, что строятся не путем затрат материальных ресурсов, а в первую очередь за счет ума и внутренней энергии, которую генерируют в вузах, потому и расходуем на оборону кратно меньше всех в регионе в процентах от ВВП. При этом белорусские войска в том же НАТО признают одними из самых боеспособных в Восточной Европе. Подобных результатов в эпоху денежной эквивалентности всего сущего ни одна армия не демонстрирует, а рождается феномен в сердцах, потому что кошелек без любви к родине защиту ее не усилит. Это тоже дают понять в армейских вузах, где традиции обогащаются талантом, встречаются опыт и молодость. А еще девушки, кстати, встречаются, и все чаще. И все чаще становятся примером для мужской половины.

Курсант Военной академии:

"Для меня офицер - это справедливый, дисциплинированный и хорошо обученный человек, который знает свое дело от и до. Он должен уметь правильно командовать и вести за собой взвод, роту, батальон. Он должен уметь вести за собой людей, за них отвечать, им помогать".