Какие мероприятия запланированы в Бресте 21 и 22 июня

21 июня в Брест прибывает уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Выставка разместится в Музее железнодорожной техники. Всего в составе насчитывается 10 тематических вагонов, которые расскажут о жизни в первой половине 1940-х годов.

21 июня в городе над Бугом будут встречать и "Поезд Памяти". Также у Северных ворот Брестской крепости торжественно откроют памятник, посвященный советским пограничникам, а у Тереспольских ворот, по сложившейся традиции, десятки курсантов Института пограничной службы Беларуси выстроятся на боевой расчет с портретами героев-пограничников, которые пали смертью храбрых за свободу и независимость Родины.

"Мой дедушка воевал, поэтому для меня и моей семьи эта тема очень важна. Нельзя забывать такие моменты, потому что мирное небо над головой сейчас стало возможно благодаря тем людям. Сын очень любит все, что связано с Великой Отечественной войной, он очень сильно интересуется этой темой, много знает о войне. А дочь хочет стать историком", - поделилась жительница г. Витебска Анастасия Кораневская.