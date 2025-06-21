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Какие мероприятия запланированы в Бресте 21 и 22 июня
21 июня в Брест прибывает уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Выставка разместится в Музее железнодорожной техники. Всего в составе насчитывается 10 тематических вагонов, которые расскажут о жизни в первой половине 1940-х годов.
21 июня в городе над Бугом будут встречать и "Поезд Памяти". Также у Северных ворот Брестской крепости торжественно откроют памятник, посвященный советским пограничникам, а у Тереспольских ворот, по сложившейся традиции, десятки курсантов Института пограничной службы Беларуси выстроятся на боевой расчет с портретами героев-пограничников, которые пали смертью храбрых за свободу и независимость Родины.
"Мой дедушка воевал, поэтому для меня и моей семьи эта тема очень важна. Нельзя забывать такие моменты, потому что мирное небо над головой сейчас стало возможно благодаря тем людям. Сын очень любит все, что связано с Великой Отечественной войной, он очень сильно интересуется этой темой, много знает о войне. А дочь хочет стать историком", - поделилась жительница г. Витебска Анастасия Кораневская.
Пройдет и марш реконструкторов - около 300 человек под аккомпанемент оркестра проследуют по улицам Бреста, также на пешеходной улице Советской состоятся ретропрограммы "Последний мирный день" и "Брест предвоенный", а еще будут работать тематические выставки из фонда областного краеведческого музея.