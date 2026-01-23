Какие места занимают разработки белорусских ученых в мировых рейтингах

В последнее воскресенье января Беларусь отмечает День белорусской науки. Традиционно накануне этого праздника много говорится о том, чего достигла страна, над чем сейчас работают ученые, а также в целом о перспективах развития отечественной науки.

2026-й объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. 40 % всех ученых в стране, коих насчитывается 27 тыс. человек, доктора и кандидаты наук - женщины.

Какие места в мировых рейтингах занимают разработки наших ученых и по каким принципам в целом развивается отечественная наука?

Белорусская наука давно стоит на позиции первоочередных открытий для себя. Не раз звучал тезис о том, что есть глобальные сферы, которым нашим ученым если и есть что сказать, то все равно они не входят в сферу интересов нашей страны.

Беларусь всегда нуждалась в разработках в аграрной отрасли - как увеличить качество и количество урожая, чтобы развивать наш экспорт. Продовольствие сегодня востребовано во всем мире. Наша страна поставляет свои продукты на 9 млрд долларов в 113 стран мира. Второе направление для науки - промышленность, здесь тоже большие перспективы.

Если посмотреть на приоритеты, то эти две глобальные позиции разошлись на элементы: машиностроение , робототехника, приборостроение, энергетика, микроэлектроника, биоиндустрия. И появилась то, что готовы покупать во всем мире, - наши мозги - IT-сфера. В этих направлениях белорусская наука сейчас старается работать максимально плодотворно.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Такие вопросы, как построение модели эффективного социального государства, вопросы искусственного интеллекта, трансформация социокультурного пространства, эффективные технологии государственного управления, народовластия - все эти темы, если мы говорим применительно не только гуманитарной, но и социологической науки, являются приоритетными направлениями в текущей пятилетке и будут реализованы в рамках конкретных научно-исследовательских проектов".

Приоритеты белорусской науки

На данный момент формируются 20 научно-технических программ, итог которых мы должны увидеть на практике. Как пример - космос. Чуть меньше месяца назад были запущены два белорусских спутника, вся центральная аппаратура (простыми словами, все, что делает спутник полезным) отечественная. Первый будет в том числе исследовать магнитные поля. Второй позволит еще на раннем этапе обнаружить пожар.

Или вот еще пример. В 2025 году белорусские ученые разработали тест-систему для того, чтобы определять вирусы гриппа А, Б и ковида. Тесты уже можно купить в белорусских аптеках. Это примеры, которые уже дали конкретный результат. И, кстати, в эту пятилетку каждый регион должен представить свою программу.

По сравнению с 2016 годом численность технопарков в Беларуси выросла практически в 6 раз

Многие из исследований обкатываются в технопарках. Их в Беларуси стало намного больше - за последние 10 лет численность выросла в 6 раз.

Технопарки выпускают совершенно разные продукты: от оборудования до вакцин. Главное, что их объемы постоянно растут.

Беларусь в мировых лидерах сразу по четырем важным индикаторам

Все эти ноу-хау востребованы не только в нашей стране, но и на мировой арене. Беларусь занимает третье место по количеству сертификатов качества и по числу выпускников точных и инженерных специальностей, 11-е место в сфере создания мобильных приложений, 20-е по количеству патентных заявок на полезные модели. Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции за 9 месяцев 2025 года составила более 37 %.

Переводя на язык финансов, из каждых 100 долларов, полученных от экспорта, 37 долларов принесли товары, создание которых требует умных технологий и серьезной науки.