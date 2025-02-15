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Какие новые специальности появятся в БГТУ в этом году, рассказал ректор вуза
Ректор Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Игорь Войтов на 22-й специализированной выставке для школьников, абитуриентов, студентов, выпускников вузов и родителей "Образование и карьера", которая проходит в выставочном комплексе на пр. Победителей, 14 в Минске, рассказал о новых специальностях, которые появятся в вузе в этом году. о новых специальностях, которые появятся в вузе в этом году. Об этом сообщает БЕЛТА.
Появится специальность "проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов". "Это абсолютно новая специальность для Беларуси, но направление очень важное, потому что беспилотные комплексы много работают в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в области геодезии и картографии. Поэтому мы будем вести подготовку конструкторов, специалистов-технологов для проектирования, производства различных агро-, сельхоз- и двойного назначения дронов. Мы договорились о совместной подготовке с Московским авиационным институтом, с Казанским авиационным институтом, Самарским аэрокосмическим университетом, с вузом в Королеве, а также с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Заказы предприятий на подготовку кадров есть, в том числе целевиков, по этому направлению", - рассказал Игорь Войтов.
Второе новое направление связано с подготовкой специалистов в области производства кожи и меха. "В стране развивается легкая промышленность, есть большая потребность в кадрах. Новое направление связано прежде всего с полимерами - специализация "технология кожи и меха". Мы запланировали стажировки студентов этого направления в Турции, в Италии и в тех странах, которые наиболее интересны нам именно в плане обучения по сетевой программе", - проинформировал ректор БГТУ.
"Третье новое направление - это "технологии высокоэнергетических веществ и продуктов". Беларусь активно развивает производство в том числе различных типов ракетных комплексов, различных типов энергетических веществ для взрывов в промышленности. Нужны специалисты, которые будут работать с высокоэнергетическими веществами - с порохами. Это направление в основном гражданское, но часть специалистов пойдет работать на предприятия военно-промышленного комплекса, которые в настоящее время трудятся на оборону нашей страны", - рассказал Игорь Войтов.
В этом году вуз готовит специалистов по 36 специальностям. "Мы хорошо подготовились в этом году к приему, у нас много целевых мест, все-таки мы обслуживаем большой лесной комплекс. У нас есть направления, связанные с механизацией деревообработки, с технологиями машиностроения, с материаловедением, с биотехнологиями. У нас запланировано много практик на различных предприятиях не только Беларуси, но и иностранных государств. Большое направление у нас связано с химией, с нефтехимией. Оно приносит большие деньги в наш бюджет. Следующим идет инженерно-экономический факультет, его специалисты тоже очень востребованы. Также у нас есть направления, связанные с принттехнологиями, медиа-коммуникациями, к нам приходит много желающих учиться здесь. Есть и огромное количество заказов, потому что это все - современные технологии продвижения продукции, контроля за продукцией. В целом мы развиваем как традиционные направления, которые необходимы нашей экономике, так и новые. В следующем году планируем открыть направление, связанное с проектированием микроэлектроники, потому что у нас сейчас есть приборы электронной техники, есть гальвано-техника, поэтому предполагаем освоить нишу, связанную с проектированием и производством микроэлектронных изделий", - отметил Игорь Войтов.