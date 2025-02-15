Какие новые специальности появятся в БГТУ в этом году, рассказал ректор вуза

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Ректор Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Игорь Войтов на 22-й специализированной выставке для школьников, абитуриентов, студентов, выпускников вузов и родителей "Образование и карьера", которая проходит в выставочном комплексе на пр. Победителей, 14 в Минске, рассказал о новых специальностях, которые появятся в вузе в этом году. о новых специальностях, которые появятся в вузе в этом году. Об этом сообщает БЕЛТА.

Появится специальность "проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов". "Это абсолютно новая специальность для Беларуси, но направление очень важное, потому что беспилотные комплексы много работают в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в области геодезии и картографии. Поэтому мы будем вести подготовку конструкторов, специалистов-технологов для проектирования, производства различных агро-, сельхоз- и двойного назначения дронов. Мы договорились о совместной подготовке с Московским авиационным институтом, с Казанским авиационным институтом, Самарским аэрокосмическим университетом, с вузом в Королеве, а также с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Заказы предприятий на подготовку кадров есть, в том числе целевиков, по этому направлению", - рассказал Игорь Войтов.

Второе новое направление связано с подготовкой специалистов в области производства кожи и меха. "В стране развивается легкая промышленность, есть большая потребность в кадрах. Новое направление связано прежде всего с полимерами - специализация "технология кожи и меха". Мы запланировали стажировки студентов этого направления в Турции, в Италии и в тех странах, которые наиболее интересны нам именно в плане обучения по сетевой программе", - проинформировал ректор БГТУ.

"Третье новое направление - это "технологии высокоэнергетических веществ и продуктов". Беларусь активно развивает производство в том числе различных типов ракетных комплексов, различных типов энергетических веществ для взрывов в промышленности. Нужны специалисты, которые будут работать с высокоэнергетическими веществами - с порохами. Это направление в основном гражданское, но часть специалистов пойдет работать на предприятия военно-промышленного комплекса, которые в настоящее время трудятся на оборону нашей страны", - рассказал Игорь Войтов.