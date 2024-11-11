Какие перспективы для молодежи открывает единое образовательное пространство Беларуси и России

И уже сделано немало для того, чтобы студенты могли получать качественное образование в любой из стран Союзного государства, а потом работать и жить как дома! Государства также идут по пути формирования технологического суверенитета и разработали специальные образовательные программы подготовки кадров под конкретный запрос промышленности.

Хочется работать белорусу в России - пожалуйста! Все дороги открыты и для россиян, которые желают трудоустроиться в Синеокой. Нет преград для получения образования и повышения квалификации. Приравнены друг к другу единый госэкзамен в России и централизованное тестирование в Беларуси. Делается все для единого образовательного пространства без границ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Сегодня семь государственных вузов в Республике Беларусь реализуют совместные образовательные программы с Российской Федерацией. Простым языком говоря, после окончания студенты этих совместных образовательных программ получают два диплома, один - образца Республики Беларусь, другой - Российской Федерации. И здесь мы очень открыты. Уже в прошлую вступительную кампанию мы принимали наших российских друзей в наши вузы по результатам единого государственного экзамена".

Подготовка инженеров под запрос промышленности

Подготовить специалистов, которые будут создавать технологии, знания и продукты, востребованные и сегодня, и завтра. В этом как раз суть Передовой инженерной школы Союзного государства. В Пскове обучают более тысячи ребят: готовят межотраслевые кадры, инженеров для станкостроения. Условия - современные аудитории, лаборатории, оборудование, 3D-принтеры и даже конструкторское бюро, где можно, к примеру, собрать беспилотник или заняться реинжинирингом. Флагманский проект объединил студенчество Беларуси и России. Инициаторами были Псковский и Витебский госуниверситеты.

Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета (Россия): "Россия и Беларусь показали другим странам, как в рамках Союзного государства можно налаживать абсолютно разные сферы жизнедеятельности. Сегодня я могу назвать проекты Союзного государства. Это форум по физической культуре и спорту, форум по инклюзивному образованию, которые за собой ведут инфраструктуру, кадры, непосредственно определенные продукты, которые будут реализовываться в экономику различных отраслей".

Университеты выходят на совместные программы, чтобы ребята, оставаясь в своей стране, постигали науки и программы второй страны, а в конце обучения могли получить два диплома. Обмен студентами и вовсе обычная практика. К примеру, в электротехническом в Питере учатся 400 студентов из Беларуси. С Гомельским госуниверситетом совместно исследуют и высокочастотные устройства, которые используются в телекоммуникациях и электроэнергетике.

Сергей Галунин, проректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "Лэти" (Россия): "Мы стараемся всем нашим студентам предоставить реальные места практики на предприятиях. Если не на предприятиях, то в наших лабораториях, в университете дать им все знания, которые пригодятся в дальнейшей их работе".

Также на равных поступившие в вузы белорусы и россияне претендуют на получение стипендии и места в общежитии. Что касается квот на обучение белорусов в России, они самые большие в СНГ. А правила приема в российские университеты максимально упрощены.

Кроме того, успешно работает Белорусско-Российский университет, где выполняются образовательные программы сразу двух стран. 2024 год принес решение - открыть сетевой университет высоких технологий.