Какие технологии используют при устранении дефектов на дорогах после зимы

В Беларуси синоптики обещают плюсовые температуры на этой неделе. Перепады от глубокого минуса до потепления днем, которые мы пережили этой зимой, естественно сказались на состоянии дорог - ямы, трещины и выбоины не может не заметить ни один водитель. Президент поручил оперативно восстановить и отремонтировать проезжую часть. Отдельное внимание уделено приведению в порядок загородных трасс. Работы ведутся в усиленном режиме.

Типичная картина в городах в конце зимы: при резких перепадах температуры дорожные покрытия разрушаются - появляются ямы, трещины и выбоины. Устранение этих повреждений - прямая задача дорожных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме. Так, к примеру, сегодня в Советском районе уже ликвидировали несколько критических ям - бригады засыпали их заводским асфальтобетоном. Работы продолжаются.

Александр Синевич, замдиректора УП "Ремавтодор Советского района Минска":

"Для ликвидации ямочности на улицах Советского района мы используем горячие литые смеси. Для укладки смеси первым делом обозначается карта, нарезается правильной геометрической формы, тщательно очищается и продувается, после чего заливается смесь. Уже часа через полтора-два можно ехать по ровной дороге. "Ремавтодор" работает в круглосуточном режиме как по содержанию, так и по текущему ремонту".

Мониторинг дорог ведется круглосуточно: дежурные мастера оперативно фиксируют дефекты, а критические ямы ликвидируют в течение суток. С начала года в столице отремонтировано уже 17 кв. м поврежденного покрытия.

Александр Лишенкевич, начальник участка ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"На данный момент при такой температуре используются литые асфальтобетонные смеси. Для производства работ по ямочному ремонту ежесменно задействуется более 60 единиц дорожной техники и более 70 человек".

Также глава государства ориентировал дорожников использовать, где это необходимо, битум и цемент. Основной акцент сделан на бетонировании, тем более что в стране есть необходимые технологии, техника и материалы, включая разработки, позволяющие проводить работы даже в мороз.

Дмитрий Кошелев, замначальника отдела отраслевой дорожной лаборатории ГП "БелдорНИИ":

"Основным методом является горячая технология. Обычные асфальтобетонные смеси, которые применяются при устройстве дорог, они применяются для ямочного ремонта. Но есть недостатки. Чтобы эти недостатки нивелировать, существуют другие технологии. Это холодная технология и технология самоуплотняющихся летных смесей".

Ученые содействуют внедрению новых методов ремонта. В лабораториях ГП "БелдорНИИ" разрабатывают технологии и материалы, проводят научные исследования и испытания в области дорожного и мостового строительства. Одно из ключевых достижений института - собственная импортозамещающая добавка для асфальтобетонных смесей.

Николай Радьков, главный технолог управления ГП "БелдорНИИ":

"Внесены дополнительно две марки смесей. Одна марка, которая приготовляется по линии горячих асфальтобетонных смесей, укладывается в холодном виде. Основное отличие в том, что для приготовления этой марки не используются легколетучие растворители. И вторая марка - это для ликвидации ямочности на дорогах местного значения. Применили мы асфальтогранулят, который либо сфрезерованный находится где-то в отвалах, либо тот, который находится на месте ремонта".