Какие трассы ждет реконструкция, рассказали в Минтрансе

По словам гостя интервью, сегодня речь идет о реконструкции и капитальном ремонте дорог в направлении портов Ленинградской области - это дороги М3 Минск-Витебск, Р46 Лепель-Полоцк и далее от Полоцка в сторону Российской Федерации на Санкт-Петербург.

Да, республиканские трассы являются образцово-показательными, но дойдут ли руки до ремонта дворовых дорог? На такой вопрос Сергей Леончик ответил: "В Беларуси работают над созданием достойных и комфортных условий передвижения по дорогам в каждом уголке страны. В компетенции местных органов власти находится 70 тыс. км местных дорог. Этому моменту посвящено большинство объектов в новой госпрограмме. Есть задачи по соединению дорог с усовершенствованным покрытием от каждого агрогородка к райцентру. Эта работа фактически завершена. В 2026 году остается всего лишь 48 км, и в скором времени работа будет выполнена".