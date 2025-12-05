3.76 BYN
Какие задачи у белорусской армии в новый учебный период - в проекте "Диспозиция"
В белорусской армии - новый учебный период. Военные учитывают как известные угрозы, так и текущие. Пример - недавний пролет западного беспилотника. Особое внимание уделяется и ситуации в Украине. На что делают акцент наши войска в эпоху провокаций.
Белорусские войска в эпоху провокаций и западных реверансов войне
Поехали. В армии в декабре стартовал новый учебный год. Войска таким образом еще до 1 января намерены проложить для всей страны безопасную дорогу в 2026-й. Что сулит очередной виток и к чему готовиться? Думаю, мало кто знает. Год будет богат на труднопрогнозируемые процессы с неизвестными последствиями. Хотя бы по инерции нынешнего. Что ж, армии придется много импровизировать.
Есть, правда, некоторые константы. Одна из них - Европа в лице власть удерживающих сделает все, чтобы кровопролитие в Украине продолжилось. Может, не только в Украине. Последние события, связанные с мирным планом, или планами, это лишь подчеркивают. Ставить заранее неприемлемые условия для России - это ведь не в первый раз, а домашняя заготовка. И возможность наступить на грабли, правда, тоже.
"Цепляются за что попало. Значит, дело не в содержании вот этого проекта мирного договора, с точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира. Только не понимают, зачем им война. Они ее не выиграют", - сказал Александр Лукашенко.
А если завтра все-таки мир? К такой постановке вопроса евроэлиты, похоже, вообще не готовы. Мир на континенте для них теперь - непривычная среда, пустота и обещание неприятностей. Реальные-то проблемы в своих государствах тяжелее закрыть, нежели торговать с трибуны прекрасным завтра, которому мешает лишь Союзное государство. Поэтому сегодняшний период надежд может обернуться серией провокаций любого калибра. Той же Польше надо как-то оправдывать рекордные в НАТО 5 % от ВВП на военные расходы. Поэтому отечественные военные по долгу службы обязаны быть пессимистами, несмотря на свой новый год.
"Тут нельзя быть спокойным, упиваться этим процессом, - считает глава белорусского государства. - Это война. И в любой момент, даже вот пока мы с вами разговариваем, может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может развернуть в целом обстановку вспять. Поэтому война есть война. Очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться".
Армия установку Главнокомандующего приняла как приказ. Причем повышенный тонус сейчас не на плацу или в казармах. Даже новобранцы с первых дней службы - в полях, где коллективы укрепляет командная борьба с дронами, учеба в киллхаусах, узлах сопротивления. Шелуха и муштра отправлены в бессрочный увал, даже отпуск. Мы, в отличие от соседей, не увеличиваем радикально армию, поэтому нагрузка на имеющиеся подразделения серьезно повышается. Но когда понимаешь причины происходящего и не хочешь, чтобы матери и дети просыпались из-за воздушной тревоги, силы утраиваются.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Мы адекватно реагируем и также готовим свои Вооруженные Силы. Но самое главное то, что сегодня наши люди полностью поддерживают выбранный нашим Президентом курс развития страны. И для нас это является дополнительной мотивацией для того, чтобы защищать нашу страну. Мы видим и знаем, что у нас есть, что защищать. А наши люди должны чувствовать за спиной военную мощь, тогда все мирные задачи будут выполнены".
Кстати, белорусская система продуцирования стабильности на краю войны вызывает на планете повышенный интерес и уважение. Стратегия западной изоляции Минска обернулась не то что провалом, а феноменом - у нас никогда ранее не было столь много активных международных контактов по военной линии. Причем с самыми мощными сегодня и потенциально союзниками. Здравый смысл в наши дни перемещается с западного полушария на восточное и вообще тяготеет к югу. Минск уловил тренд, используя его для укрепления обороны.
Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству:
"Если взять последние две-три недели - это взаимоотношения с Мьянмой, выстраивание позиций. Это Китайская Народная Республика - наш стратегический партнер. С ними очень сильно продвигаемся в вопросах не только обмена опытом в боевой подготовке, но в то же время углубляем направление военного образования. В Африке мы выстраиваем свою парадигму отношений, как со странами Южной и Северной Африки. Мы решали вопросы взаимодействия с Ираном. Это партнер со своим видением вопросов безопасности, со своим развитием оборонной промышленности. В этом плане нам очень интересно и выгодно с ним сотрудничать".
В новом учебном году военные, как и вся страна, вспомним о событиях 85-летней давности, когда 22 июня на Советский Союз обрушилась Германия. Не допустить подобного станет ключевой миссией армии. Инструкций по гарантированной защите государства от агрессии на сегодняшний день не существует. Это сложный и даже творческий путь. И счастье, если бесконечный.