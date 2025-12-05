В белорусской армии - новый учебный период. Военные учитывают как известные угрозы, так и текущие. Пример - недавний пролет западного беспилотника. Особое внимание уделяется и ситуации в Украине. На что делают акцент наши войска в эпоху провокаций.

Белорусские войска в эпоху провокаций и западных реверансов войне

Поехали. В армии в декабре стартовал новый учебный год. Войска таким образом еще до 1 января намерены проложить для всей страны безопасную дорогу в 2026-й. Что сулит очередной виток и к чему готовиться? Думаю, мало кто знает. Год будет богат на труднопрогнозируемые процессы с неизвестными последствиями. Хотя бы по инерции нынешнего. Что ж, армии придется много импровизировать.

Есть, правда, некоторые константы. Одна из них - Европа в лице власть удерживающих сделает все, чтобы кровопролитие в Украине продолжилось. Может, не только в Украине. Последние события, связанные с мирным планом, или планами, это лишь подчеркивают. Ставить заранее неприемлемые условия для России - это ведь не в первый раз, а домашняя заготовка. И возможность наступить на грабли, правда, тоже.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d53f7b1e-7941-4781-ae32-70c5b3aa377a/conversions/990756d8-6da0-48a7-adb9-11a2d9a233f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d53f7b1e-7941-4781-ae32-70c5b3aa377a/conversions/990756d8-6da0-48a7-adb9-11a2d9a233f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d53f7b1e-7941-4781-ae32-70c5b3aa377a/conversions/990756d8-6da0-48a7-adb9-11a2d9a233f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d53f7b1e-7941-4781-ae32-70c5b3aa377a/conversions/990756d8-6da0-48a7-adb9-11a2d9a233f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Цепляются за что попало. Значит, дело не в содержании вот этого проекта мирного договора, с точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира. Только не понимают, зачем им война. Они ее не выиграют", - сказал Александр Лукашенко.

А если завтра все-таки мир? К такой постановке вопроса евроэлиты, похоже, вообще не готовы. Мир на континенте для них теперь - непривычная среда, пустота и обещание неприятностей. Реальные-то проблемы в своих государствах тяжелее закрыть, нежели торговать с трибуны прекрасным завтра, которому мешает лишь Союзное государство. Поэтому сегодняшний период надежд может обернуться серией провокаций любого калибра. Той же Польше надо как-то оправдывать рекордные в НАТО 5 % от ВВП на военные расходы. Поэтому отечественные военные по долгу службы обязаны быть пессимистами, несмотря на свой новый год.

"Тут нельзя быть спокойным, упиваться этим процессом, - считает глава белорусского государства. - Это война. И в любой момент, даже вот пока мы с вами разговариваем, может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может развернуть в целом обстановку вспять. Поэтому война есть война. Очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться".

Армия установку Главнокомандующего приняла как приказ. Причем повышенный тонус сейчас не на плацу или в казармах. Даже новобранцы с первых дней службы - в полях, где коллективы укрепляет командная борьба с дронами, учеба в киллхаусах, узлах сопротивления. Шелуха и муштра отправлены в бессрочный увал, даже отпуск. Мы, в отличие от соседей, не увеличиваем радикально армию, поэтому нагрузка на имеющиеся подразделения серьезно повышается. Но когда понимаешь причины происходящего и не хочешь, чтобы матери и дети просыпались из-за воздушной тревоги, силы утраиваются.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf51adc-201a-4c32-b307-588f22d531bc/conversions/24834d07-5580-4544-9b4a-17465419f07d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf51adc-201a-4c32-b307-588f22d531bc/conversions/24834d07-5580-4544-9b4a-17465419f07d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf51adc-201a-4c32-b307-588f22d531bc/conversions/24834d07-5580-4544-9b4a-17465419f07d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edf51adc-201a-4c32-b307-588f22d531bc/conversions/24834d07-5580-4544-9b4a-17465419f07d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Мы адекватно реагируем и также готовим свои Вооруженные Силы. Но самое главное то, что сегодня наши люди полностью поддерживают выбранный нашим Президентом курс развития страны. И для нас это является дополнительной мотивацией для того, чтобы защищать нашу страну. Мы видим и знаем, что у нас есть, что защищать. А наши люди должны чувствовать за спиной военную мощь, тогда все мирные задачи будут выполнены".

Кстати, белорусская система продуцирования стабильности на краю войны вызывает на планете повышенный интерес и уважение. Стратегия западной изоляции Минска обернулась не то что провалом, а феноменом - у нас никогда ранее не было столь много активных международных контактов по военной линии. Причем с самыми мощными сегодня и потенциально союзниками. Здравый смысл в наши дни перемещается с западного полушария на восточное и вообще тяготеет к югу. Минск уловил тренд, используя его для укрепления обороны.

Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству:

"Если взять последние две-три недели - это взаимоотношения с Мьянмой, выстраивание позиций. Это Китайская Народная Республика - наш стратегический партнер. С ними очень сильно продвигаемся в вопросах не только обмена опытом в боевой подготовке, но в то же время углубляем направление военного образования. В Африке мы выстраиваем свою парадигму отношений, как со странами Южной и Северной Африки. Мы решали вопросы взаимодействия с Ираном. Это партнер со своим видением вопросов безопасности, со своим развитием оборонной промышленности. В этом плане нам очень интересно и выгодно с ним сотрудничать".