Каким Год благоустройства был для белорусов
Каждый белорус знает, что 2025-й был для страны Годом благоустройства. За этим названием - труд людей и появление новых больниц, школ, мостов, спортивных площадок.
Год благоустройства - 2025
Заславль - 24 км от Минска. Город-спутник, поэтому многие, кто здесь живет, приезжая на работу в Минск, понимают, какой комфорт в столице. Конечно, такой же хотелось бы дома. И в этом году Заславль обновление прочувствовал в первую очередь по дорогам и тротуарам. Кроме этого, у города появился молодежный парк со скейт-площадками, зонами отдыха, есть теперь в Заславле и новый пляж, и музей под открытым небом.
Как преображаются города?
Много в чем участвуют и сами горожане. Зачастую инициатива исходит от них. В Витебске, например, предложили проект спортплощадок для людей с ограниченными возможностями.
Закупили маневренные коляски с пультом управления, оснащенные дополнительной рамой, которой спортсмены толкают мяч. Тренируются раз в неделю - по четвергам.
В Гродно в 2025 году ввели два новых корпуса пока на базе 3-й больницы для лечения онкобольных. Новая изотопная лаборатория позволяет проводить исследования, за которыми раньше надо было ехать в Минск. Из нового - палатный корпус для тех, кто проходит химиотерапию, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.
Кроме того, буквально через несколько месяцев, но уже в 2026-м в Гродно введут областную больницу. Сроки по ней стояли буквально два года. И они полностью соблюдаются. Объект на контроле у Президента.
2025 год дал старт пятилетке качества и, конечно, все, что было сделано, было бы невозможно без самих людей. Два республиканских субботника, акция "Дай лесу новое жыццё", простая инициатива - построить новую площадку, благоустроить двор, высадить аллею - вместе мы смогли сделать нашу страну чуточку лучше.
Таким был 2025 год. В 26-м, уверены, будет не меньше объектов и не меньше эффекта для жизни каждого из нас. Мы создаем среду, где качественная медицина, современное образование и путешествия становятся частью жизни вне зависимости от региона или столицы.
