Каким Год благоустройства был для белорусов

Каждый белорус знает, что 2025-й был для страны Годом благоустройства. За этим названием - труд людей и появление новых больниц, школ, мостов, спортивных площадок.

Год благоустройства - 2025

Заславль - 24 км от Минска. Город-спутник, поэтому многие, кто здесь живет, приезжая на работу в Минск, понимают, какой комфорт в столице. Конечно, такой же хотелось бы дома. И в этом году Заславль обновление прочувствовал в первую очередь по дорогам и тротуарам. Кроме этого, у города появился молодежный парк со скейт-площадками, зонами отдыха, есть теперь в Заславле и новый пляж, и музей под открытым небом.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c9bbcc-c75a-4052-a6a2-fafae6ff67b5/conversions/2c3b1cc7-9cff-464a-8907-1eac32e33784-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c9bbcc-c75a-4052-a6a2-fafae6ff67b5/conversions/2c3b1cc7-9cff-464a-8907-1eac32e33784-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c9bbcc-c75a-4052-a6a2-fafae6ff67b5/conversions/2c3b1cc7-9cff-464a-8907-1eac32e33784-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c9bbcc-c75a-4052-a6a2-fafae6ff67b5/conversions/2c3b1cc7-9cff-464a-8907-1eac32e33784-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как преображаются города?

Много в чем участвуют и сами горожане. Зачастую инициатива исходит от них. В Витебске, например, предложили проект спортплощадок для людей с ограниченными возможностями.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0514b386-8d3a-4f99-b8fa-a0fc01d28470/conversions/2cc0d560-8e21-4bed-89b1-f9546c873387-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0514b386-8d3a-4f99-b8fa-a0fc01d28470/conversions/2cc0d560-8e21-4bed-89b1-f9546c873387-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0514b386-8d3a-4f99-b8fa-a0fc01d28470/conversions/2cc0d560-8e21-4bed-89b1-f9546c873387-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0514b386-8d3a-4f99-b8fa-a0fc01d28470/conversions/2cc0d560-8e21-4bed-89b1-f9546c873387-xl-___webp_1920.webp 1920w

Закупили маневренные коляски с пультом управления, оснащенные дополнительной рамой, которой спортсмены толкают мяч. Тренируются раз в неделю - по четвергам.

В Гродно в 2025 году ввели два новых корпуса пока на базе 3-й больницы для лечения онкобольных. Новая изотопная лаборатория позволяет проводить исследования, за которыми раньше надо было ехать в Минск. Из нового - палатный корпус для тех, кто проходит химиотерапию, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69cc9754-3453-434f-b435-7124549a327d/conversions/85167775-9e9d-47e2-a6d3-b1ca891cbed3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69cc9754-3453-434f-b435-7124549a327d/conversions/85167775-9e9d-47e2-a6d3-b1ca891cbed3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69cc9754-3453-434f-b435-7124549a327d/conversions/85167775-9e9d-47e2-a6d3-b1ca891cbed3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69cc9754-3453-434f-b435-7124549a327d/conversions/85167775-9e9d-47e2-a6d3-b1ca891cbed3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того, буквально через несколько месяцев, но уже в 2026-м в Гродно введут областную больницу. Сроки по ней стояли буквально два года. И они полностью соблюдаются. Объект на контроле у Президента.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbddcb4-9fc8-4b60-8b14-cfd49f29da6a/conversions/941f0881-3e05-420e-8ac0-bf01cb10680d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbddcb4-9fc8-4b60-8b14-cfd49f29da6a/conversions/941f0881-3e05-420e-8ac0-bf01cb10680d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbddcb4-9fc8-4b60-8b14-cfd49f29da6a/conversions/941f0881-3e05-420e-8ac0-bf01cb10680d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbddcb4-9fc8-4b60-8b14-cfd49f29da6a/conversions/941f0881-3e05-420e-8ac0-bf01cb10680d-xl-___webp_1920.webp 1920w

2025 год дал старт пятилетке качества и, конечно, все, что было сделано, было бы невозможно без самих людей. Два республиканских субботника, акция "Дай лесу новое жыццё", простая инициатива - построить новую площадку, благоустроить двор, высадить аллею - вместе мы смогли сделать нашу страну чуточку лучше.

Таким был 2025 год. В 26-м, уверены, будет не меньше объектов и не меньше эффекта для жизни каждого из нас. Мы создаем среду, где качественная медицина, современное образование и путешествия становятся частью жизни вне зависимости от региона или столицы.