Калькулятор скорости старения. Белорусские ученые рассказали о новых разработках в сфере ИИ

Белорусские ученые разработали интерактивный калькулятор физического развития и питания ребенка и ранозаживляющее средство с антибактериальным и обезболивающим эффектом, сообщил директор Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Олег Кузнецов.Об этом пишет БЕЛТА.

В последние годы учеными завершен цикл работ и открыт производственный участок для создания собственной продукции.

Подробнее о разработках рассказал Олег Кузнецов. "Активно создаются и изучаются новые терапевтические комбинации витаминов и аминокислот для профилактики стрессовых повреждений, патологии сердечно-сосудистой системы, злокачественного роста, радиационных поражений, снижения алкогольной интоксикации при алкогольном абстинентном синдроме, стимуляции иммунной системы", - отметил он.

Институт активно работает и в направлении систем искусственного интеллекта. Так, за последние два года запущено два программных комплекса - "Интерактивный калькулятор физического развития и питания ребенка" и "Калькулятор биологического возраста и оценки скорости старения". В настоящее время институт работает над новым программным продуктом по расчету риска развития заболеваний.

Активный научный поиск в институте в области клинической фармакологии позволил разработать инновационное ранозаживляющее средство с обезболивающим и антисептическим эффектом. "Оно подходит к применению в системе здравоохранения, косметологии и для бытовых нужд. Его основное преимущество - обезболивание, профилактика бактериальных осложнений и регенерация. Состав средства не содержит дефицитных и экологически небезопасных компонентов и является импортозамещающей продукцией. Антисептические компоненты, входящие также в состав, обладают широким спектром антимикробной активности в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов и грибов, позволяют предотвратить бактериальное заражение кожи (эффект до 72 часов)", - добавил Олег Кузнецов.

Многие инновационные исследования института стали ответом на глобальные вызовы современности. Среди них - коронавирусная инфекция (COVID-19) и инфекционные заболевания, вызываемые вирусами гриппа. Для этих целей сотрудниками института создана диагностическая тест-система, основанная на методе иммунохроматографического анализа, для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 и вирусов гриппа А и B. Тест-система предназначена для применения в медицинской практике учреждений здравоохранения, научно-исследовательских организациях, а также для самостоятельного контроля.