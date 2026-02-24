3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Канал нелегальной миграции в Беларусь организовал выходец из Центральной Азии
Канал нелегальной миграции в Беларусь организовал выходец из Центральной Азии. Схему выявили сотрудники управления ГУБОПиК по Гомельской области совместно с коллегами из УВД. Установлено, что владелец фирмы-пассажироперевозчика расширил свой бизнес якобы для пошива одежды. На свое фиктивное производство 30-летний фигурант оформлял документы для иностранцев и предоставлял их в госучреждения.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Таким образом фигурант обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам. С каждого брал по 300 долларов. Они прибыли в Беларусь и проживали в арендованных квартирах, не работали, намереваясь попасть в страны Евросоюза. Организатор задержан при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Следователями возбуждено уголовное дело".
Клиенты фигуранта привлечены к административной ответственности. Большинство из них самостоятельно покинули нашу страну или были депортированы. Несколько остаются в изоляторе временного содержания.