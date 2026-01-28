Каранкевич: Основная задача - это обеспечить надежное теплоснабжение и электроснабжение

Президент заслушал доклад заместителя премьер-министра о работе энергетической инфраструктуры страны в нынешних сложных погодных условиях.

Главная задача - обеспечение надежного снабжения населения электроэнергией и теплом, оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации. Этот вопрос на особом контроле главы государства. За двое суток нарушение электроснабжения было в 475 населенных пунктах. Почти во всех подача электричества восстановлена. По остальным работы завершатся к концу дня. Наиболее пострадали Минская и Гомельская области, частично - Витебская.

Министерство энергетики комплексно реагирует на внештатные ситуации

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Министерство энергетики комплексно подошло к оперативности реагирования на такие внештатные ситуации. Всего мобилизовано 690 бригад, оснащенных и укомплектованных современным оборудованием и техникой. 720 единиц техники в их распоряжении. Также есть возможность подключения отдельных потребителей посредством дизель-генераторных установок (всего в системе 290 таких дизель-генераторных установок различной мощности) и мобильное использование их в различных регионах нашей страны. Все мобильные бригады могут в случае необходимости быть переброшены с учетом задач, которые стоят, например, по оперативному восстановлению электроснабжения в любой регион, в любую часть нашей страны".

Отключений теплоснабжения не зафиксировано

Затрагивались и вопросы централизованного теплоснабжения населенных пунктов. В настоящее время работа организована в штатном режиме. Отключений не зафиксировано. Приняты меры по снижению нагрузки на тепловые сети. При этом обеспечиваются необходимые стандарты по отоплению как жилищного фонда и соцбъектов, так и административных зданий.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Первая, основная задача - это обеспечить надежное и теплоснабжение, и электроснабжение. Сейчас мы наблюдаем период потепления, нулевые температуры, но в ближайшие дни, по прогнозам, планируется и значительное понижение температур. Поэтому основная задача энергоснабжающих организаций, энергетической системы - это обеспечить надежное в первую очередь теплоснабжение потребителей, все, что связано с производством, передачей и распределением тепла до конечного потребителя, принятие дополнительных мер по повышению надежности электроснабжения потребителей. Там, где происходит нештатная ситуация, быстро и оперативно реагировать на все случаи".