3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Карен Шахназаров: Беларусь сыграла огромную роль в Великой Победе
Автор:Редакция news.by
Для Беларуси сегодняшний день наполнен особым смыслом: подвиг нашего народа и принесенные жертвы навсегда вписаны в историю Великой Победы.
Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна "Мосфильм": "Я хочу от всей души поздравить всех белорусов, белорусский народ с этим великим праздником, с Днем Победы, который, конечно, является нашим общим праздником, в котором участие Беларуси огромное. Мы все знаем, как много Беларусь сделала для победы. Какие огромные потери понесла страна в период Великой Отечественной войны, как честно и самоотверженно белорусы сражались на всех фронтах. В Великой Отечественной войне белорусский народ сыграл особую роль. Поэтому еще раз поздравляю всех вас от души".