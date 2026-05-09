Карен Шахназаров: Беларусь сыграла огромную роль в Великой Победе

Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна "Мосфильм": "Я хочу от всей души поздравить всех белорусов, белорусский народ с этим великим праздником, с Днем Победы, который, конечно, является нашим общим праздником, в котором участие Беларуси огромное. Мы все знаем, как много Беларусь сделала для победы. Какие огромные потери понесла страна в период Великой Отечественной войны, как честно и самоотверженно белорусы сражались на всех фронтах. В Великой Отечественной войне белорусский народ сыграл особую роль. Поэтому еще раз поздравляю всех вас от души".