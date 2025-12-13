3.72 BYN
Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек погрузило Гомель в атмосферу сказки и волшебства
Автор:Редакция news.by
Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек погрузило Гомель в атмосферу сказки и волшебства. Рекордное количество сказочных персонажей - ровно 2026 - прошло по главным улицам украшенного города. Впервые главный герой праздника прибыл в областной центр из Национального парка "Припятский" на стилизованном внедорожнике.
Пикап с новогодними инсталляциями сопровождал кортеж квадроциклов. Атмосферу праздника дополнило зажигательное шоу барабанщиков. С этого момента началась череда новогодних праздников.
Кульминацией парада добрых волшебников стало зажжение огней на главной елке. Она засверкала тысячами ярких огней, а небо над Гомелем озарил фейерверк.