Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек погрузило Гомель в атмосферу сказки и волшебства

Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек погрузило Гомель в атмосферу сказки и волшебства. Рекордное количество сказочных персонажей - ровно 2026 - прошло по главным улицам украшенного города. Впервые главный герой праздника прибыл в областной центр из Национального парка "Припятский" на стилизованном внедорожнике.

Пикап с новогодними инсталляциями сопровождал кортеж квадроциклов. Атмосферу праздника дополнило зажигательное шоу барабанщиков. С этого момента началась череда новогодних праздников.

Кульминацией парада добрых волшебников стало зажжение огней на главной елке. Она засверкала тысячами ярких огней, а небо над Гомелем озарил фейерверк.

