Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек погрузило Гомель в атмосферу сказки и волшебства. Рекордное количество сказочных персонажей - ровно 2026 - прошло по главным улицам украшенного города. Впервые главный герой праздника прибыл в областной центр из Национального парка "Припятский" на стилизованном внедорожнике.