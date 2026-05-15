Карнелович: Цифровые платформы и ИИ в журналистике - всего лишь инструмент для работы
15 мая в Гродно - второй день форума медийного сообщества. Те, кто в авангарде информационного фронта, ищут новые смыслы и решают будущее белорусской журналистики.
Один из самых обсуждаемых вопросов – это цифровые площадки, коммуникация на этих платформах. Просто потому, что достаточно сложно сегодня выстраивать диалог со своими зрителями. Что делать с цифровыми площадками? По какой причине коммуникация сегодня нарушена? И есть ли какие-то способы для того, чтобы не терять связь со своей аудиторией? Своим мнением поделилась завсектором интернет-вещания отдела информации радио и телевидения телерадиокомпании "Гродно" Юлия Карнелович.
"Здесь я с вами поспорю. На мой взгляд, коммуникация совершенно не нарушена. Мы живем вообще в удивительное время. Сегодня абсолютно стерты все границы между странами, временные границы. Сегодня не обязательно жить в Минске для того, чтобы делать качественный, интересный, увлекательный контент, - высказала уверенность Юлия Карнелович. - Можно жить в Гродно, можно жить в агрогородке Крутиловичи Дятловского района и быть любимым аудиторией. Можно продвигаться в социальных сетях, иметь миллионы подписчиков, миллионы просмотров. Собственно, мы к этому и стремимся нашей телерадиокомпанией".
Сегодня все по-разному воспринимают искусственный интеллект, цифровые платформы. Некоторые говорят, что это враг, который изменит будущее и только навредит нам. Но вы демонстрируете, что сегодня искусственный интеллект можно использовать в своих целях.
"В журналистике искусственный интеллект и социальные сети - это инструмент, это как для оператора камера, как для журналиста диктофон или ручка, компьютер, вообще для работника любой сферы. И искусственный интеллект не надо воспринимать как панацею от всех болезней и решений всех проблем. Все равно искусственным интеллектом управляет человек. ИИ может найти факты по всему миру из социальных сетей, интернета, сделать вам подборку. Искусственный интеллект может вам написать сценарий, но он полностью не изучит, он не сможет погрузиться конкретно, учесть локацию, учесть специфику, какие-то даже политические моменты - это тоже играет свою роль, - подчеркнула специалист. - Поэтому искусственный интеллект – это всего лишь инструмент в нашей работе. Он не передаст эмоции. Те эмоции, которые журналист испытывает, когда находится на том или ином мероприятии, когда создает этот проект".