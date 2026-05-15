Карнелович: Цифровые платформы и ИИ в журналистике - всего лишь инструмент для работы

15 мая в Гродно - второй день форума медийного сообщества. Те, кто в авангарде информационного фронта, ищут новые смыслы и решают будущее белорусской журналистики.

Один из самых обсуждаемых вопросов – это цифровые площадки, коммуникация на этих платформах. Просто потому, что достаточно сложно сегодня выстраивать диалог со своими зрителями. Что делать с цифровыми площадками? По какой причине коммуникация сегодня нарушена? И есть ли какие-то способы для того, чтобы не терять связь со своей аудиторией? Своим мнением поделилась завсектором интернет-вещания отдела информации радио и телевидения телерадиокомпании "Гродно" Юлия Карнелович.

Завсектором интернет-вещания отдела информации радио и телевидения телерадиокомпании "Гродно" Юлия Карнелович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fde4c0b-9d30-4086-be72-ec322acc3eae/conversions/96fe59c3-8913-4631-abfa-900840416f75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fde4c0b-9d30-4086-be72-ec322acc3eae/conversions/96fe59c3-8913-4631-abfa-900840416f75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fde4c0b-9d30-4086-be72-ec322acc3eae/conversions/96fe59c3-8913-4631-abfa-900840416f75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fde4c0b-9d30-4086-be72-ec322acc3eae/conversions/96fe59c3-8913-4631-abfa-900840416f75-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Здесь я с вами поспорю. На мой взгляд, коммуникация совершенно не нарушена. Мы живем вообще в удивительное время. Сегодня абсолютно стерты все границы между странами, временные границы. Сегодня не обязательно жить в Минске для того, чтобы делать качественный, интересный, увлекательный контент, - высказала уверенность Юлия Карнелович. - Можно жить в Гродно, можно жить в агрогородке Крутиловичи Дятловского района и быть любимым аудиторией. Можно продвигаться в социальных сетях, иметь миллионы подписчиков, миллионы просмотров. Собственно, мы к этому и стремимся нашей телерадиокомпанией".

Сегодня все по-разному воспринимают искусственный интеллект, цифровые платформы. Некоторые говорят, что это враг, который изменит будущее и только навредит нам. Но вы демонстрируете, что сегодня искусственный интеллект можно использовать в своих целях.