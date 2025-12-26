Карпович о цене на белорусскую продукцию: Качественная не может быть дешевой

Во время Послания Президента Беларуси белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко заметил, что в стране еще не везде умеют продавать собственную продукцию. Есть ли действительно ли такая проблема у белорусских производителей, рассказал в "Актуальном интервью" делегат VII Всебелорусского народного собрания, министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

"Я бы не сказал, что мы не умеем продавать. Может быть, в Беларуси продают лучше наши конкуренты, у которых уже есть имя мирового бренда, которые на протяжении многих лет выстраивали маркетинговую систему реализации продукции, возможно, где-то есть и ценовой демпинг. А белорусские предприятия за счет качества не могут себе позволить продавать продукцию дешево. Белорусский бренд - это всегда качественная продукция, а качественная не может быть дешевой", - объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли.

Артур Карпович добавил, что если говорить о продуктах питания, которые производятся в Беларуси, то они все изготовлены из натуральных сырьевых компонентов, поэтому они тоже не могут стоить дешево. В Беларуси, по его словам, благодаря взвешенной политике руководства страны в свое время не пошли на удешевление продукции за счет снижения себестоимости и уменьшения натуральных продуктов. "Но если взять категорию "цена-качество", то у нас очень конкурентоспособная продукция не только на внутреннем рынке, но и на мировом", - заключил он.