Каша от Дорофеевой, уха от Солодухи - областной фестиваль "Берестейские сани" принимает Брест

Яркий зимний праздник в эти дни принимает Брест. Фестиваль "Берестейские сани" удивляет своим колоритом. Программа большая - организовано более ста точек общественного питания, интерактивные площадки, город мастеров и, конечно, парад - шествие стилизованных машин в самом центре Бреста. Во главе колонны мажоретки и оркестр вместе с тройкой лошадей.

Впервые фестиваль "Берестейские сани" прошел в 2022 году в Бресте. Затем отправился в путешествие по крупным городам региона - Пинск, Барановичи, Кобрин. И вот снова в городе над Бугом. Основной локацией праздника стала набережная.

Диаметр самого большого двухъярусного праздничного пирога - 3 метра

Диаметр самого большого двухъярусного праздничного пирога - 3 метра, а вес - 115 кг. Изготовил сладкое угощение "Берестейский пекарь". А специалисты местного мясокомбината сварили самую большую порцию шурпы. Огромный казан для приготовления привезли из Узбекистана. Его емкость - 850 литров. Рекорд зафиксировали в специальной книге "Берестейских саней".

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Мы сегодня установили несколько рекордов. Нам удалось заказать в Узбекистане самый большой казан, и в данном казане изготовлена белорусская шурпа нашим Брестским мясокомбинатом. "Берестейский пекарь" испек самый большой пирог. Наши артисты сегодня постарались очень хорошо: Ирина Дорофеева сварила очень хорошую пшенную кашу из урожая 2025 года, а уважаемый Александр Солодуха, который любит Брестскую область, приготовил великолепную уху. Это праздник не только для города Бреста, но и для многих регионов Российской Федерации - к нам приехали наши друзья из разных регионов".

большой казан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c66b6b-819f-44bd-8df0-56e47c452e8a/conversions/2dee8e8e-dbf3-47ed-9374-a55e560c3b9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c66b6b-819f-44bd-8df0-56e47c452e8a/conversions/2dee8e8e-dbf3-47ed-9374-a55e560c3b9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c66b6b-819f-44bd-8df0-56e47c452e8a/conversions/2dee8e8e-dbf3-47ed-9374-a55e560c3b9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6c66b6b-819f-44bd-8df0-56e47c452e8a/conversions/2dee8e8e-dbf3-47ed-9374-a55e560c3b9c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В частности, своими традиционными угощениями здесь удивляли представители Удмуртии. На свежем воздухе были установлены две печки. Предлагали блюдо буквально с пылу с жару.

Татьяна Шкляева, директор архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай" (Россия)

Татьяна Шкляева, директор архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай" (Россия):

"Печная кулинария у нас в Удмуртской Республике стала уже очень активной и популярной. Практически на каждой центральной площади больших городов стоят несколько печек. Есть печки на колесах. А мы сегодня угощаем наших друзей-брестчан удмуртскими табанями с зыретом, есть с фруктами, с яблоками. А также мы еще выступаем на центральной сцене".

"Берестейские сани" - это еще и про здоровый образ жизни. При температуре воздуха около 10 градусов мороза на набережной устроили заплыв моржей на 25 м.

На главной сцене фестиваля встретились сразу три Деда Мороза - пущанский, берестейский, пензенский. Радовали своим творчеством и различные коллективы.

Праздник продолжится и в воскресенье, 18 января.