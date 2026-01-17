3.71 BYN
Каша от Дорофеевой, уха от Солодухи - областной фестиваль "Берестейские сани" принимает Брест
Яркий зимний праздник в эти дни принимает Брест. Фестиваль "Берестейские сани" удивляет своим колоритом. Программа большая - организовано более ста точек общественного питания, интерактивные площадки, город мастеров и, конечно, парад - шествие стилизованных машин в самом центре Бреста. Во главе колонны мажоретки и оркестр вместе с тройкой лошадей.
Впервые фестиваль "Берестейские сани" прошел в 2022 году в Бресте. Затем отправился в путешествие по крупным городам региона - Пинск, Барановичи, Кобрин. И вот снова в городе над Бугом. Основной локацией праздника стала набережная.
Диаметр самого большого двухъярусного праздничного пирога - 3 метра, а вес - 115 кг. Изготовил сладкое угощение "Берестейский пекарь". А специалисты местного мясокомбината сварили самую большую порцию шурпы. Огромный казан для приготовления привезли из Узбекистана. Его емкость - 850 литров. Рекорд зафиксировали в специальной книге "Берестейских саней".
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
"Мы сегодня установили несколько рекордов. Нам удалось заказать в Узбекистане самый большой казан, и в данном казане изготовлена белорусская шурпа нашим Брестским мясокомбинатом. "Берестейский пекарь" испек самый большой пирог. Наши артисты сегодня постарались очень хорошо: Ирина Дорофеева сварила очень хорошую пшенную кашу из урожая 2025 года, а уважаемый Александр Солодуха, который любит Брестскую область, приготовил великолепную уху. Это праздник не только для города Бреста, но и для многих регионов Российской Федерации - к нам приехали наши друзья из разных регионов".
В частности, своими традиционными угощениями здесь удивляли представители Удмуртии. На свежем воздухе были установлены две печки. Предлагали блюдо буквально с пылу с жару.
Татьяна Шкляева, директор архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай" (Россия):
"Печная кулинария у нас в Удмуртской Республике стала уже очень активной и популярной. Практически на каждой центральной площади больших городов стоят несколько печек. Есть печки на колесах. А мы сегодня угощаем наших друзей-брестчан удмуртскими табанями с зыретом, есть с фруктами, с яблоками. А также мы еще выступаем на центральной сцене".
"Берестейские сани" - это еще и про здоровый образ жизни. При температуре воздуха около 10 градусов мороза на набережной устроили заплыв моржей на 25 м.
На главной сцене фестиваля встретились сразу три Деда Мороза - пущанский, берестейский, пензенский. Радовали своим творчеством и различные коллективы.
Праздник продолжится и в воскресенье, 18 января.
А в 2027 году фестиваль "Берестейские сани" примет город Ивацевичи.