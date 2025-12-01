Каток вокруг главной елки, гигантский самовар и гирлянды: Брест погружается в новогоднюю сказку

Декабрь дарит настроение праздника. Так, в Бресте 1 декабря дали старт новогодним ярмаркам. Ассортимент впечатляет. Будет работать без малого 100 белоснежных домиков с подарками на любой вкус.

Одной из самых ярких точек традиционно является площадь Ленина. Почти на два месяца здесь вырос новогодний городок. Изюминка 2025 года - натуральный каток вокруг главной елки. Чтобы установить уникальный объект площадью более 700 кв. м, понадобилось проложить 60 км труб, залить 60 тыс. л воды и 4 тыс. л охлаждающей жидкости. Приходить сюда можно со своими коньками, но есть и прокат.

Здесь разместилась и самая длительная ярмарка в Бресте. Она стартовала в первый день зимы и продлится до 19 января. Продавцы стараются впечатлить сказочным разнообразием товаров. Всего насчитывается около 20 праздничных павильонов.

Раиса Панфиленко, продавец:

"Будущий год будет годом Огненной лошади, поэтому старались привезти больше магнитиков - лошадей красного цвета. Ежегодно стараемся брать побольше игрушек и детям, и взрослым".

Наталья Сологуб, директор КУП по оказанию услуг "Торговый сервис и потребительский рынок":

"В 2025 году мы изменили внешний вид наших ярмарочных домиков. Они у нас будут в белом цвете. Акцент сделан на аттракционах, развлекательных мероприятиях, широком ассортименте кулинарной продукции".

2 декабря на полную мощность заработает и новогодняя ярмарка на Аллее кованных фонарей. Праздничный ассортимент представят порядка 70 белоснежных домиков. По сложившейся традиции здесь брестчан ожидает гигантский самовар, а в пятницу и субботу будут проходить музыкальные вечера. Ярмарка продлится до конца месяца. А с 17 декабря в Бресте заработают елочные базары.

Андрей Гашев, гендиректор КУМПП "Брестское городское ЖКХ":

"В текущем году мы добавили новые растяжки на улице Ленина. Ребята сейчас завершают их монтаж. Я думаю, что до 8 декабря мы эти работы завершим в полном объеме. Также у нас новыми красками заиграют две новые локации - это сквер на улице Папанина и сквер на улице Жукова, где появятся небольшие новогодние красавицы. Если раньше таких локаций было 26, то сейчас их будет уже 28".