Каток вокруг главной елки, гигантский самовар и гирлянды: Брест погружается в новогоднюю сказку
Декабрь дарит настроение праздника. Так, в Бресте 1 декабря дали старт новогодним ярмаркам. Ассортимент впечатляет. Будет работать без малого 100 белоснежных домиков с подарками на любой вкус.
Одной из самых ярких точек традиционно является площадь Ленина. Почти на два месяца здесь вырос новогодний городок. Изюминка 2025 года - натуральный каток вокруг главной елки. Чтобы установить уникальный объект площадью более 700 кв. м, понадобилось проложить 60 км труб, залить 60 тыс. л воды и 4 тыс. л охлаждающей жидкости. Приходить сюда можно со своими коньками, но есть и прокат.
Здесь разместилась и самая длительная ярмарка в Бресте. Она стартовала в первый день зимы и продлится до 19 января. Продавцы стараются впечатлить сказочным разнообразием товаров. Всего насчитывается около 20 праздничных павильонов.
Раиса Панфиленко, продавец:
"Будущий год будет годом Огненной лошади, поэтому старались привезти больше магнитиков - лошадей красного цвета. Ежегодно стараемся брать побольше игрушек и детям, и взрослым".
Наталья Сологуб, директор КУП по оказанию услуг "Торговый сервис и потребительский рынок":
"В 2025 году мы изменили внешний вид наших ярмарочных домиков. Они у нас будут в белом цвете. Акцент сделан на аттракционах, развлекательных мероприятиях, широком ассортименте кулинарной продукции".
2 декабря на полную мощность заработает и новогодняя ярмарка на Аллее кованных фонарей. Праздничный ассортимент представят порядка 70 белоснежных домиков. По сложившейся традиции здесь брестчан ожидает гигантский самовар, а в пятницу и субботу будут проходить музыкальные вечера. Ярмарка продлится до конца месяца. А с 17 декабря в Бресте заработают елочные базары.
Андрей Гашев, гендиректор КУМПП "Брестское городское ЖКХ":
"В текущем году мы добавили новые растяжки на улице Ленина. Ребята сейчас завершают их монтаж. Я думаю, что до 8 декабря мы эти работы завершим в полном объеме. Также у нас новыми красками заиграют две новые локации - это сквер на улице Папанина и сквер на улице Жукова, где появятся небольшие новогодние красавицы. Если раньше таких локаций было 26, то сейчас их будет уже 28".
Атмосфера сказки заполняет все уголки Бреста, на улицах города совсем скоро засияет более 30 км гирлянд. Зажечь огни на главной елке планируют 20 декабря.