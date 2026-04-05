Католики Беларуси встречают светлый праздник Пасхи

Западные христиане встретили Пасху. Белорусов с праздником поздравил Президент.

"Новость о Воскресении Христовом и осознание величия праздника преображают духовно, мы стремимся жить по совести, поступать по справедливости, быть милосерднее к окружающим. Важнейшие христианские добродетели, не теряющие актуальности на протяжении многих веков, являются незыблемым морально-нравственным ориентиром, объединяя белорусов на созидание под мирным небом. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, радости жизни, духовного благополучия и теплоты семейного общения", - отметил глава государства.

Праздничное богослужение в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии провел архиепископ - митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. Зажженный Пасхал и литургии света, слова, крещальная и Евхаристическая приблизили всех собравшихся к радостному моменту - возвещению о Воскресении Христа!