Католики Беларуси встречают светлый праздник Пасхи
Западные христиане встретили Пасху. Белорусов с праздником поздравил Президент.
"Новость о Воскресении Христовом и осознание величия праздника преображают духовно, мы стремимся жить по совести, поступать по справедливости, быть милосерднее к окружающим. Важнейшие христианские добродетели, не теряющие актуальности на протяжении многих веков, являются незыблемым морально-нравственным ориентиром, объединяя белорусов на созидание под мирным небом. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, радости жизни, духовного благополучия и теплоты семейного общения", - отметил глава государства.
Праздничное богослужение в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии провел архиепископ - митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. Зажженный Пасхал и литургии света, слова, крещальная и Евхаристическая приблизили всех собравшихся к радостному моменту - возвещению о Воскресении Христа!
5 апреля весь день в костелах будут проходить торжественные богослужения. В расписании костелов по несколько служб. Также продолжится освящение праздничной пищи для тех, кто не успел освятить корзинки с яйцами, булками и другими пасхальными лакомствами накануне.