Католики отмечают Рождественский сочельник

Один из самых главных праздников года для верующих - Рождество Христово - наступит в ночь с 24 на 25 декабря. Сегодня у западных христиан завершается период духовной подготовки к празднику. По традиции пост Сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В навечерие праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Сегодня католики посещают церкви, украшают дома и готовят праздничный ужин.