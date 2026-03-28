Католики отмечают Вербное воскресенье
Автор:Редакция news.by
29 марта у западных христиан Вербное Воскресенье. Верующие вспоминают евангельское событие Входа Господня в Иерусалим.
Согласно Писанию, Иисуса, въезжающего в город на осле, с особенными почестями встречал народ, устилая его дорогу пальмовыми ветвями. В наших широтах вместо пальм Христа встречают символическими букетиками вербы.
Во всех католических храмах сегодня проходят праздничные богослужения и освящение верб.