"Каждый метр земли отвоевывали многочасовыми боями" - как освобождали Гомель в 1943 году

Освобождение Гомеля началось после победы советских войск на Курской огненной дуге. Это был переломный момент Великой Отечественной войны. Армия нацистской Германии утратила стратегическую инициативу. Крупных наступательных операций вермахт не проводил. Генералитет Третьего рейха на белорусском направлении думал исключительно об обороне.

Битва за Днепр - одно из крупнейших сражений в мировой военной истории. С обеих сторон в ней участвовали около 4 млн человек. Был взят "Восточный вал" - мощнейшая линия немецких оборонительных укреплений.

Противник считал свою линию обороны несокрушимой. Командование вермахта утопией называло даже вероятность того, что советские войска смогут форсировать реку в этом районе. Ведь переправляясь с пологого правого на левый, белорусский, высокий берег, наши войска были как на ладони.

21 сентября 1943 года в сводке Совинформбюро появилось сообщение о гомельском направлении, а 23 сентября был освобожден первый населенный пункт Беларуси Комарин. Передовые части 13-й армии под командованием генерал-лейтенанта Николая Пухова первыми из всех советских армий форсировали Днепр. Был отвоеван первый плацдарм на белорусской земле.

Путь к освобождению был устлан телами погибших. Каждый метр земли отвоевывали многочасовыми боями. Рукопашное стало правилом, а не исключением. Один из стратегических плацдармов Лоевский. Территорию 18 км по фронту и 15 в глубину отвоевывали 5 дней. Это позволило провести совещание с участием Рокоссовского, где началась подготовка Гомельско-Речицкой наступательной операции. Из воспоминаний Константина Рокоссовского можно узнать, что основной удар он планировал именно с Лоевского плацдарма.

Хорошо укрепленная линия немецкой обороны простиралась на десятки километров вдоль реки Сож. Траншеями был изрыт не только Гомель, но и окрестности областного центра, в том числе Ветковский район. Ветка была освобождена 28 сентября, но Сож приостановила наступление советских войск. Сходу форсировать реку не удалось. У немцев была хорошая позиция, высокий берег, наши войска как на ладони. Красноармейцев выкашивали тысячами. Фронт остановился на полтора месяца, но это не значит, что орудия молчали.

В сводках сообщалось, на этом участке фронта идут бои местного значения. За сухой формулировкой скрывались ежедневные атаки и бои по удержанию освобожденных рубежей. Десятки человек ежедневно не возвращались из боя. Лейтенант Александр Солженицын служил в отдельном армейском разведывательном артиллерийском дивизионе. Своими глазами видел кровопролитные бои на подступах Гомеля. Он один из тех, кто освобождал Ветку и прорывался к областному центру. Бои по взятию укрепленной немецкой обороны вдоль реки Сож навсегда остались в памяти будущего Нобелевского лауреата. Здесь, под Гомелем, он снова стал писать.

Активную помощь оказывали партизаны. Они провели второй этап рельсовой войны под кодовым названием "Концерт". Было уничтожено более 90 тыс. рельсов, что существенно затрудняло передвижение противника.

Командующий фронтом Рокоссовский писал, "мы поддерживали тесную связь с белорусскими партизанами, которые самоотверженно выполняли наши задания. Они взрывали мосты в тылу вражеских войск, разрушали железнодорожные пути, уничтожали склады горючего и боеприпасов, указывали цели для ударов нашей авиации, снабжали нас ценнейшими сведениями о противнике".

"В конце сентября 10-я Журавьевская партизанская бригада вела ряд боев в районе Кормы для сохранения переправ для наступающей Красной армии через реку Сож. Только одна первая Гомельская партизанская бригада с 26 сентября по 3 октября 1943 года уничтожила более 165 автомобилей на грунтовых дорогах и совершила более 250 диверсий на железных дорогах. Это было очень эффективно. Когда немцы воевали не только с видимым противником, который находился на передовой напротив них, а когда у них полыхало в тылу, когда выходили коммуникации из строя", - рассказал замдиректора Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук Святослав Кулинок.

Позиционные бои в Ветковском районе продолжались до начала Гомельско-Реческой наступательной операции, до 10 ноября. Вермахт получил новейшее вооружение. Против советской бронетехники на этом участке фронта нацисты применяли фаустпатроны, опытную партию "Панцерфауст 30".