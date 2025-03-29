"Каждый третий". Концерт-реквием о геноциде белорусского народа на сцене Дворца Республики

Уникальный формат рассказа о геноциде белорусского народа - концерт-реквием "Каждый третий" - возвращается на сцену Дворца Республики в память о каждом павшем.

Внуки победителей - современные авторы слов, музыки, актеры и певцы - расскажут о самой страшной трагедии Беларуси.

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За годы войны в республике было уничтожено 12 348 населенных пунктов. Минск от нацистской оккупации, длившейся 1100 дней, еле уберег 70 домов. А сколько невинно погибших потеряла Беларусь! Мы до сих пор не знаем точной цифры.

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Концерт-реквием "Каждый третий" - это пронзительный рассказ аккордами, рифмами об ужасающих фактах, которые до сих пор вскрывает Генеральная прокуратура.

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Память, которая касается каждого, воплотится на сцене Дворца Республики 6 апреля в номерах с глубокой драматургией. Зрителей каждой из областей и Минска ждет марафон показов до 12 апреля.

Анна Лукашенко, генеральный продюсер концерта-реквиема "Каждый третий": "Вообще мы не планировали масштабировать этот проект и показывать его часто. Изначально мы планировали его показать в музее на Поклонной горе. Но мы получили очень большой резонанс. И тогда к нам поступил первый запрос от Администрации Президента Республики Беларусь с тем, что мы должны показать этот проект в Минске. Мы показали его 22 июня. Была телеверсия, которая была создана на Белтелерадиокомпании. Прекрасная телеверсия. И по результатам этой телеверсии и обращений людей мы получили поручение от Президента показать этот проект в регионах".

