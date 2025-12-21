Каждый услышан, интересы всех соблюдены, баланс найден - мнение эксперта о ВНС

"Настроить так политическую систему и систему госуправления, чтобы все были услышаны, интересы всех были соблюдены, чтобы был найден некий баланс, и он не приводил к конфликту, к войне всех против всех, а наоборот, аккумулировал силы, давал импульс, помогал двигаться, - белорусская политическая система настраивается под это. Это динамический процесс. Процесс идет, это то, что и происходит, и уже произошло. В этом плане модель действительно уникальная и модель, которая все больше и больше наполняется демократической в хорошем смысле слова интенцией в отличие от того же Запада, где все движется в сторону тоталитаризма, ограничения прав, ущемления, культуры отмены".