КГК: в Беларуси налажен эффективный механизм ареста и конфискации криптовалюты
В Беларуси налажен эффективный механизм ареста и конфискации криптовалюты, заявил председатель Комитета госконтроля на полях пленарного заседания Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Василий Герасимов отметил: Беларусь продолжает совершенствование национального антиотмывочного законодательства. Также внедряются новые механизмы, направленные на повышение эффективности финансовых расследований и оперативное выявление доходов, полученных преступных путем.
Дмитрий Захаров, директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:
"Международные эксперты определяют ряд достижений, которыми гордится наша страна и которые являются передовым опытом для других стран. Прежде всего, это прогрессивный опыт идентификации клиентов в банковском секторе и в других секторах экономики, который позволяет оперативно идентифицировать подозрительные финансовые операции, проводить работу по дальнейшему анализу этих операций и направлять в правоохранительные органы соответствующую информацию для более детальной проработки".
Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора и экспертов из 18 стран в эти дни в Минске обсуждают вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.
Пленарное заседания Евразийской группы продлится 28 ноября.
Фото БЕЛТА