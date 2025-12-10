Хирургический робот и умные операционные: прорывные технологии внедряют в витебской больнице

Доступность и качество медицины в белорусских регионах - одно из приоритетных направлений государственной политики. Чтобы каждый белорус получал высококлассную помощь, продолжается строительство и модернизация больниц.



В практику внедряют передовые методы диагностики, лечения и реабилитации. В Витебской областной клинической больнице, которая празднует 90-летний юбилей, сейчас идет строительство современного хирургического корпуса.

За здоровье пациентов в Витебской областной клинической больнице отвечают более двух тысяч сотрудников. Профессиональная команда врачей, медсестер, лаборантов. В год здесь выполняют около 18 тыс. операций, 40 % из которых - сложные и высокотехнологичные.

С открытием современного корпуса возможностей станет больше. Среди инноваций, рассказывает главный врач больницы, кандидат медицинских наук Евгений Матусевич, - внедрение в операционных хирургического робота. Прорывная технология для жизни.

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b2582f1-3471-4a3b-b7fa-2b00851b3624/conversions/e88e2a96-ab55-46db-b055-b9523ba3898e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b2582f1-3471-4a3b-b7fa-2b00851b3624/conversions/e88e2a96-ab55-46db-b055-b9523ba3898e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b2582f1-3471-4a3b-b7fa-2b00851b3624/conversions/e88e2a96-ab55-46db-b055-b9523ba3898e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b2582f1-3471-4a3b-b7fa-2b00851b3624/conversions/e88e2a96-ab55-46db-b055-b9523ba3898e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Новые суперсовременные операционные, их там будет 19, оснащенные по последнему слову медицинской науки и техники. Новое реанимационное отделение, которое позволит оказывать помощь самым тяжелым пациентам".

Уже на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, делегатом которого является Евгений Матусевич, утвердят программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет. В числе приоритетов - доступность и высокие стандарты медицинской помощи независимо от места проживания, современные методики профилактики и лечения пациентов, развитие информационных технологий.

Андрей Кутько, завотделением Витебской областной клинической больницы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030cf21b-a1a1-4b99-b867-4703b770d3f8/conversions/39f8f11f-1beb-4f20-bb7a-5067052aca19-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030cf21b-a1a1-4b99-b867-4703b770d3f8/conversions/39f8f11f-1beb-4f20-bb7a-5067052aca19-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030cf21b-a1a1-4b99-b867-4703b770d3f8/conversions/39f8f11f-1beb-4f20-bb7a-5067052aca19-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030cf21b-a1a1-4b99-b867-4703b770d3f8/conversions/39f8f11f-1beb-4f20-bb7a-5067052aca19-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Кутько, завотделением Витебской областной клинической больницы:

"Это одна из операционных нашего отделения. В этом году закончилась ее реконструкция, установлен новый комплекс. У нас таких несколько операционных, чтобы мы могли быстро оказать помощь, если пациента привезет скорая помощь, а во-вторых, сделать плановое вмешательство".

Татьяна Красникова из Орши - пациент второго травматолого-ортопедического отделения. В областной больнице женщине выполнили операцию по замене коленного сустава. За счет подготовки кадров, внедрения инновационных подходов количество таких операций здесь значительно увеличили.

Современное оборудование, которое внедряют в регионе, требует высококлассной подготовки кадров. Мирослава Покульневич - выпускница Витебского государственного медицинского университета, с августа этого года - в команде Витебской областной больницы.