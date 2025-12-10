Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Хирургический робот и умные операционные: прорывные технологии внедряют в витебской больнице

Доступность и качество медицины в белорусских регионах - одно из приоритетных направлений государственной политики. Чтобы каждый белорус получал высококлассную помощь, продолжается строительство и модернизация больниц.

В практику внедряют передовые методы диагностики, лечения и реабилитации. В Витебской областной клинической больнице, которая празднует 90-летний юбилей, сейчас идет строительство современного хирургического корпуса.

За здоровье пациентов в Витебской областной клинической больнице отвечают более двух тысяч сотрудников. Профессиональная команда врачей, медсестер, лаборантов. В год здесь выполняют около 18 тыс. операций, 40 % из которых - сложные и высокотехнологичные.

С открытием современного корпуса возможностей станет больше. Среди инноваций, рассказывает главный врач больницы, кандидат медицинских наук Евгений Матусевич, - внедрение в операционных хирургического робота. Прорывная технология для жизни.

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания

"Новые суперсовременные операционные, их там будет 19, оснащенные по последнему слову медицинской науки и техники. Новое реанимационное отделение, которое позволит оказывать помощь самым тяжелым пациентам".

Уже на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, делегатом которого является Евгений Матусевич, утвердят программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет. В числе приоритетов - доступность и высокие стандарты медицинской помощи независимо от места проживания, современные методики профилактики и лечения пациентов, развитие информационных технологий.

Андрей Кутько, завотделением Витебской областной клинической больницы

"Это одна из операционных нашего отделения. В этом году закончилась ее реконструкция, установлен новый комплекс. У нас таких несколько операционных, чтобы мы могли быстро оказать помощь, если пациента привезет скорая помощь, а во-вторых, сделать плановое вмешательство".

Татьяна Красникова из Орши - пациент второго травматолого-ортопедического отделения. В областной больнице женщине выполнили операцию по замене коленного сустава. За счет подготовки кадров, внедрения инновационных подходов количество таких операций здесь значительно увеличили.

Современное оборудование, которое внедряют в регионе, требует высококлассной подготовки кадров. Мирослава Покульневич - выпускница Витебского государственного медицинского университета, с августа этого года - в команде Витебской областной больницы.

Параллельно с возведением нового корпуса в шаговой доступности строят жилье для медиков. Все четко, как в операционной, и для улучшения качества жизни белорусов.

