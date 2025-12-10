3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Хирургический робот и умные операционные: прорывные технологии внедряют в витебской больнице
Доступность и качество медицины в белорусских регионах - одно из приоритетных направлений государственной политики. Чтобы каждый белорус получал высококлассную помощь, продолжается строительство и модернизация больниц.
В практику внедряют передовые методы диагностики, лечения и реабилитации. В Витебской областной клинической больнице, которая празднует 90-летний юбилей, сейчас идет строительство современного хирургического корпуса.
За здоровье пациентов в Витебской областной клинической больнице отвечают более двух тысяч сотрудников. Профессиональная команда врачей, медсестер, лаборантов. В год здесь выполняют около 18 тыс. операций, 40 % из которых - сложные и высокотехнологичные.
С открытием современного корпуса возможностей станет больше. Среди инноваций, рассказывает главный врач больницы, кандидат медицинских наук Евгений Матусевич, - внедрение в операционных хирургического робота. Прорывная технология для жизни.
Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
"Новые суперсовременные операционные, их там будет 19, оснащенные по последнему слову медицинской науки и техники. Новое реанимационное отделение, которое позволит оказывать помощь самым тяжелым пациентам".
Уже на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, делегатом которого является Евгений Матусевич, утвердят программу социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет. В числе приоритетов - доступность и высокие стандарты медицинской помощи независимо от места проживания, современные методики профилактики и лечения пациентов, развитие информационных технологий.
Андрей Кутько, завотделением Витебской областной клинической больницы:
"Это одна из операционных нашего отделения. В этом году закончилась ее реконструкция, установлен новый комплекс. У нас таких несколько операционных, чтобы мы могли быстро оказать помощь, если пациента привезет скорая помощь, а во-вторых, сделать плановое вмешательство".
Татьяна Красникова из Орши - пациент второго травматолого-ортопедического отделения. В областной больнице женщине выполнили операцию по замене коленного сустава. За счет подготовки кадров, внедрения инновационных подходов количество таких операций здесь значительно увеличили.
Современное оборудование, которое внедряют в регионе, требует высококлассной подготовки кадров. Мирослава Покульневич - выпускница Витебского государственного медицинского университета, с августа этого года - в команде Витебской областной больницы.
Параллельно с возведением нового корпуса в шаговой доступности строят жилье для медиков. Все четко, как в операционной, и для улучшения качества жизни белорусов.