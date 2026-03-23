Ход весенне-полевых работ в Беларуси мониторит прокуратура
Сельхозпредприятия страны активно включились в весенне-полевые работы. Там, где земля прогрелась, уже стартовала посевная кампания. Она должна пройти в сроки, а главное - качественно.
Прокуратура мониторит ситуацию в регионах. Особое внимание уделяется сохранности семян и удобрений. Специалисты изучают, как организована работа. Например, в сельхозпредприятии "Полыковичи" в этом сезоне будут задействованы 30 единиц техники и агрегатов, 7 из них - новые.
"Техника для проведения весенних полевых работ готова. Ведется подкормка многолетних трав калийными удобрениями, также занимаемся вывозкой органических удобрений с ферм. При наступлении благоприятных погодных условий мы выезжаем в поле", - отметил директор ОАО "Полыковичи" Алексей Шупляков.
Никита Морозов, помощник прокурора Могилевского района:
"В первую очередь обращается внимание на техническое состояние зданий и сооружений, в которых осуществляется хранение семян и минеральных удобрений. Также обращается внимание на то, чтобы в помещения не попадала влага, чтобы семена и минеральные удобрения хранились в сухих местах".
Замечания, поступившие в ходе такого мониторинга, берутся на контроль.