Ходжаев: Мы не должны оставлять без внимания людей, живущих на селе
19 марта в Беларуси проходит Единый день информирования. В Бресте тематическую площадку развернули на базе областной больницы.
С коллективом одного из крупнейших медучреждений региона встретился министр здравоохранения Александр Ходжаев. Главная тема разговора - как сделать высокотехнологичную помощь доступной для каждого жителя области.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"Мы не должны оставлять без внимания чаяния простых людей, живущих на селе, общаться с ними в случае необходимости, получая информацию из различных источников, в том числе таких как TikTok, телеграм-каналы, боты. В этой части обратная связь с этими жителями должна быть постоянной. Мы в этом направлении и работаем. Важно, чтобы мы осознавали, понимали и брали ответственность за то, что мы сейчас будем строить, для кого мы будем это строить и какой результат мы ждем".
Вячеслав Гавриленко, заместитель главврача Брестской областной клинической больницы:
"Должен сказать, что наше учреждение, как и все медучреждения Брестской области, постоянно находятся под неустанным вниманием и заботой и Министерства здравоохранения и управления здравоохранения, даже не хочется перечислять всю ту аппаратуру, все те новые технологии, которые мы получили за последнее время. Это такой беспрерывный процесс обновления, улучшения, повышения качества оказываемой медицинской помощи".
Напомним, в Брестской областной клинической больнице возводят новый хирургический корпус. Общая площадь - более 35 тыс. квадратных метров. В составе комплекса два здания. В одном, например, разместятся приемное отделение с диагностикой, в том числе КТ и МРТ, в другом - брестские медики будут оказывать кардиохирургическую и сосудистую помощь. Появятся 8 современных операционных и новейшее оборудование. Завершить строительство планируют в 2027 году.