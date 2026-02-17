Хоругвь с ликом апостола и евангелиста Матфея вручили Брестской таможне

17 февраля Брестской таможне торжественно вручили хоругвь с ликом апостола и евангелиста Матфея. Церемония прошла в Свято-Николаевском гарнизонном соборе. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн совершил благодарственный молебен, освятил и передал духовное знамя начальнику таможни Сергею Якуте.

На полотнище с одной стороны изображен герб таможни, а с другой - образ апостола Матфея. До встречи с Христом он служил мытарем (сборщиком податей). Оставив дом и состояние, ушел за Спасителем и стал одним из 12-ти апостолов. Поскольку он был сборщиком пошлин, его считают покровителем таможенников.

"Очень символично, что данное мероприятие у нас проходило на священной и героической земле Брестской крепости, ведь именно с этого подвига, подвига защитников Брестской крепости, начался путь к Великой Победе. Задачи, которые сегодня стоят перед таможенными органами, конечно, непростые, требуют от нас слаженности, сплоченности и оперативности. И сегодня врученное духовное знамя даст нам божью помощь при решении поставленных перед нами задач и функций", - рассказал Сергей Якута, начальник Брестской таможни.

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:

"Служба таможенного контроля требует спокойствия, взвешенности, требует разумных, справедливых решений, поэтому человек должен держать себя всегда в такой стойкости и вместе с тем помнить о том, что он находится на защите Отечества".