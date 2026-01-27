Храм спасения: в годы войны стены костела во Вселюбе укрыли от смерти многие семьи

Мир вспоминает жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. За годы войны здесь были уничтожены несколько миллионов человек, среди которых тысячи белорусов.

В ходе карательных акций нацисты истребляли всех, поэтому в братских могилах на территории Беларуси покоятся представители разных народностей и национальностей.

Вселюб - населенный пункт в Гродненской области

Даже в его названии содержится всеобщая любовь. Одним из символов этого понятия выступает самый древний костел Беларуси - культовое здание в готическом стиле с пятивековой историей. Во времена военных кампаний сакральное сооружение не раз становилось не только духовной, но и физической защитой.





В годы Великой Отечественной войны двухметровые стены костела стали прибежищем для мирного населения. С осени 1941 года здесь укрывались десятки семей. Точное количество людей, которые нашли спасение в духовной крепости, сегодня не назовет никто. Из воспоминаний местных жителей известно лишь о полусотне взрослых. Детей было в разы больше. Большинство из тех, кто прятался в храме, - местные евреи.

Наталия Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома

Наталия Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома: "Духовный подвиг священника являлся примером для всего народа. Вообще у беды нет национальности. Впрочем, как и у героизма, тоже нет национальности".

Спасал людей ксенз Юзеф Кучинский. Он не думал о том, что рискует собственной жизнью. Первостепенным было сохранить жизни мирных людей и помочь тем, кто сражался с врагом на оккупированной территории.

Спасал людей ксенз Юзеф Кучинский

Священник помогал партизанским соединениям не только словом, но и делом - медикаментами, продуктами питания, одеждой. Нашлись те, кому претил духовный и человеческий подвиг пастыря.

Ксендз Виталий Цыбульский, настоятель костела Святого Казимира аг. Вселюб

Ксендз Виталий Цыбульский, настоятель костела Святого Казимира аг. Вселюб: "Он молился на святой мессе. Гитлеровцы ждали, пока он закончит мессу, тогда его забрали. И потом только люди узнали о трагедии, которая произошла, - что расстреляли этих священников. На крови мучеников строится вера будущих поколений. То есть благодаря вот этим людям мы сегодня верующая нация".

Спустя какое-то время прихожане выкупили у палачей тело пастыря и перезахоронили его за костелом. У геноцида, проводимого нацистами на оккупированной территории Беларуси, была разработана своя технология. Это был продуманный план ликвидации мирного населения.

"Это каратели, это преступники. В Нюрнберге их назвали военными преступниками, хотя применительно к ним это красивое слово - "военные". Это слово должно было их оправдать, что война спишет все. Они убивали мирных жителей, стариков, детей. Я считаю, что главная задача каждого белоруса, каждого человека не предавать память о войне. Если мы сейчас предадим память о войне, тем самым мы ее проиграем", - уверена Наталия Жишко.