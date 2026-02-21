3.73 BYN
Храму в честь преподобного Гавриила Самтаврийского в Минске передали в дар икону Георгия Победоносца
Автор:Редакция news.by
Иконостас минского православного храма Святого Гавриила Самтаврийского обогатился еще одним ценным образом.
Лик одного из самых почитаемых святых, Георгия Победоносца, белорусской церкви передал в дар представитель Грузии, почетный консул Ираклий Шиошвили. Непосредственное отношение к инициативе дарения имеет и посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.
Икону, написанную известным грузинским мастером, передали из рук в руки настоятелю храма святого Гавриила Самтаврийского иерею Александру Пальчевскому.
Храм в честь преподобного Гавриила Самтаврийского - первая и единственная в Беларуси церковь, названная в честь грузинского святого. Исповедник жил в XX веке, канонизирован в 2012 году, оставил богатейшее духовное наследие своим потомкам.