"Хранители мира" посещают мемориалы Беларуси: немецкая делегация против переписывания истории

Пока одни в западных странах пытаются переписать историю в угоду неонацизму, другие готовы укреплять международное сотрудничество, узнавать новые факты и нести правду о подвигах героев Великой Отечественной войны Делегация из Германии уже несколько дней находится с визитом в Беларуси. Посетили памятные места Брестской и Минской областей.

Делегация более чем из 20 человек, среди которых врачи, учителя, инженеры и художники, с визитом в Беларуси. Они объединились под именем "Хранители мира". Гости знакомятся с подлинными документами, фактами, общаются со свидетелями событий Великой Отечественной войны.



Уже посетили Брест и Брестскую крепость, мемориальный комплекс в Жабинковском районе, где была сожжена деревня вместе с жителями в сентябре 1942 года. Было в маршруте и урочище Бронная Гора в Березовском районе, известная как "фабрика смерти", куда доставляли людей из гетто Брестской и Пинской областей для расстрела. В эти минуты колокола Хатыни отзываются в сердцах иностранной делегации.