Хренин назвал главный урок Великой Отечественной войны

Сохранение правды о Великой Отечественной войне и борьба с искажением роли Красной армии в победе над фашизмом. В подмосковном парке Патриот проходит международный антифашистский конгресс. Его девиз: "Нет фашизму! Единство ради мира".

То, что сегодня многие страны едины во мнении, что историю Второй мировой нельзя переписать, а правду о геноциде советского народа надо знать, говорит количество делегаций, которые приехали на форум. А это более 40 государств.

Как отметили участники, сегодня во многих европейских странах к власти пришли ультранационалисты. В странах Балтии сносят памятники советским воинам, Советский Союз представляют как агрессора, а роль Красной армии, которая освободила Европу от фашизма, принижают. Представителей России и Беларуси не пригласили на 80-летие освобождение концлагеря Аушвиц, хотя 600 тыс. советских солдат погибли, освобождая Польшу. Поэтому фальсификация исторических фактов недопустима. Иначе все может повториться, как то, что сегодня происходит в Украине.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Казалось, что государства Европы, пройдя через горнило Второй мировой войны, навсегда запомнят уроки тех трагических событий и то, к чему приводит фашизм и безумные притязания на мировое господство. Однако это были лишь иллюзии. Следуя курсу эскалации конфликта в Украине, все большее втягивание в него Европы, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США, глобалистские элиты ЕС толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. Всему тому, что представляет угрозу для человечества, мы должны противопоставить ценности мира и диалога. Именно в этом заключается главный урок Великой Отечественной войны".

"Память о Великой Отечественной войне не просто не должна быть забыта, она не должна подвергаться никакому сомнению. Потому что наш советский народ победил в этой войне. Был Советский Союз, был советский народ, который совершил величайший подвиг человечества. И с точки зрения нравственности, с точки зрения памяти поколений все попытки западных государств каким-то образом ее исказить, каким-то образом принизить великий подвиг нашего народа, это кощунство в прямом смысле этого слова", - рассказал Максим Шевцов, доцент кафедры ВДВ Общевойсковой академии Вооруженных сил России.