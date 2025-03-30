Хренин о сотрудничестве Беларуси и России в военной сфере: Отношения стран вышли на высокий уровень

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Мир шатается, и Беларусь ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса. Об этом 25 марта 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости.

"Мы стали сильными, значимыми и заметными. Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы, - отметил глава государства. - Мир шатается. Одни вызовы стремительно сменяют другие. Горячих точек становится все больше. Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт".

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Александр Лукашенко обратил внимание на то, через что пришлось пройти только за последние пять лет: буквально в один электоральный цикл вместились пандемия, массированный гибридный удар цветной революции - мятеж, ужесточение санкций, постоянные провокации на западных и южных границах Беларуси. "И мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации. И все это результат глобальных игр тех, кто уверен, что имеет право диктовать волю всему миру, нарушая международные принципы и нормы", - заявил он.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси:

"Прежде всего мы видим, что в условиях современного мира ни одно малое или среднее государство уже выжить не может. Любое слово "политика", любая попытка создать какое-то суверенное государственное образование обязательно будет сталкиваться с проблемами. Проблемами какого характера? Проблема в том, что сегодня любой политик, любое слово "политика" поддерживаются определенным количеством танков, самолетов, авиации, чтобы иметь воздействие. И если ты с чем-то не согласен, если ты не способен на что-то, то тебя как бы прогнут под то, что на сегодняшний день необходимо. О чем говорит даже тот же самый Трамп? Трамп говорит о том, что мы будем строить мир с позиции силы, ничего другого сегодня, в принципе, не рассматривается. Поэтому, конечно же, важна военная безопасность, наращивание боевого потенциала, вопросы, связанные с подготовкой Вооруженных Сил, совместной подготовкой".

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, взаимодействие между Беларусью и Россией выражается не просто на словах, а на деле. В рамках обеспечения безопасности Союзного государства создана единая региональная группировка войск двух государств, действует единая система противовоздушной обороны, реализуются множество проектов в военном и военно-техническом сотрудничестве. С утверждением Военной доктрины, Концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве, взаимодействие и отношение Беларуси и России вышло на беспрецедентно высокий уровень.

"Существует большое количество нормативно-правых актов, которые регламентируют нашу совместную деятельность, в том числе и в вопросах военной безопасности. Это нужно для того, чтобы на внешнем контуре все четко представляли, что от нас ожидать, каким образом мы осуществляем свое стратегическое сдерживание, а если и потребуется, то отражение агрессии. На внутреннем контуре люди также должны понимать, к чему мы стремимся, на что способны наши совместные вооруженные силы", - отметил Андрей Богодель.

Владимир Путин, Президент России:

"Мы говорим о некоторых военных опасностях, новых, которые могут перерасти в военные угрозы. Это и появление вот этих систем ПРО, там и некоторые другие вещи, и мы их называем. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против Российской Федерации вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. Если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства - Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко".

Андрей Богодель рассказал, что в сентябре 2025 года планируется проведение крупных учений, на которых будут задействованы компоненты Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. На учениях будут отрабатываться вопросы, связанные с отражением возможной агрессии со стороны недружественных стран. Важно, что данными учениями Беларусь и Россия никому не пытаются угрожать. Также в рамках маневров будет отработаны вопросы того, как наши страны видят современный вооруженный конфликт.