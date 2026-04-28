Хренин: Проблематика международной безопасности остается основной работой ШОС

Стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности на пространстве ШОС и мер по их нейтрализации. Среди докладчиков был и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он подчеркнул, что за прошедшие годы организация превратилась в один из ключевых центров силы будущего многополярного мира, которая объединяет почти половину населения планеты и около четверти мирового ВВП.

"Проблематика международной безопасности во всем ее многообразии остается основной работой нашей организации. Неизменна и миссия ШОС - укрепление мира и стабильности через взаимодействие и развитие, оперативное и эффективное реагирование на вызовы XXI века. Важным механизмом реализации этой миссии является военное сотрудничество. Оно способствует не только обмену опытом, укреплению профессиональных связей, но и формированию общего понимания современных вызовов безопасности. Это особенно важно в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, гибридными угрозами, которые становятся все более технологически совершенными и непредсказуемыми. Для эффективного противодействия всем дестабилизирующим факторам необходимо не только бороться с их проявлениями, но и упреждать как на национальном, так и на международном уровне".