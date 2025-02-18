3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили Виктор Хренин и Саддам Хафтар
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3c1807f-2110-4b92-a011-e58a0f78bce1/conversions/83e2c9fa-2320-45c9-b4ec-66ff12f46fc1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3c1807f-2110-4b92-a011-e58a0f78bce1/conversions/83e2c9fa-2320-45c9-b4ec-66ff12f46fc1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3c1807f-2110-4b92-a011-e58a0f78bce1/conversions/83e2c9fa-2320-45c9-b4ec-66ff12f46fc1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3c1807f-2110-4b92-a011-e58a0f78bce1/conversions/83e2c9fa-2320-45c9-b4ec-66ff12f46fc1-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЛивийским высоким гостям рассказали о белорусских Вооруженных силах
2_12025-02-18T18:26:50.000000Z00
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр обороны Беларуси и начальник штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии генерал-лейтенант Саддам Хафтар. Встреча состоялась в Доме офицеров. Еще в начале разговора Виктор Хренин лично рассказал высоким гостям, что представляют белорусские Вооруженные силы, подкрепив яркими кадрами боевой подготовки наших армейцев.
Как было озвучено, Ливия заинтересована наладить стратегическое сотрудничество с нашей страной. Умение сохранять мир и спокойствие, как это делает Беларусь, является примером, к которому стремятся многие страны, заметил еще на встрече во Дворце Независимости верховный главнокомандующий Халифа Хафтар.