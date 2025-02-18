Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили Виктор Хренин и Саддам Хафтар

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр обороны Беларуси и начальник штаба сухопутных войск Ливийской национальной армии генерал-лейтенант Саддам Хафтар. Встреча состоялась в Доме офицеров. Еще в начале разговора Виктор Хренин лично рассказал высоким гостям, что представляют белорусские Вооруженные силы, подкрепив яркими кадрами боевой подготовки наших армейцев.

Как было озвучено, Ливия заинтересована наладить стратегическое сотрудничество с нашей страной. Умение сохранять мир и спокойствие, как это делает Беларусь, является примером, к которому стремятся многие страны, заметил еще на встрече во Дворце Независимости верховный главнокомандующий Халифа Хафтар.