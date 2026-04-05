Христос Воскрес! Западные христиане празднуют Пасху

"Пасха - на весь мир!" Примерно с таким посылом белорусские католики встретили сегодняшний день! Почти при каждом костеле каждого прихода - от больших городов до маленьких деревень - состоялись резурекционные процессии. Это такие большие праздничные крестные ходы, во время которых все присутствующие провозглашали: "Христос Воскрес!"

Каноническая месса - такая, как во всех храмах, но в костеле Божьего Тела к празднику - подарок: впервые праздничную службу сопровождал новоприобретенный инструмент - в костеле, стройка которого завершилась в прошлом году, теперь свой орган!

Сегодня, в течение самой Пасхи, почти каждый час звучит инструментал и песнопения - в расписании архикафедрального собора, как и в других костелах, - по несколько служб. Все организовано так, чтобы каждый человек мог присоединиться к празднику молитвенно. Освящение символических блюд также продолжается.

Евангельское событие, которое стало праздником человечества - Воскресение Христово, казалось бы, приходит каждый год, но каждый раз приносит новые и новые эмоции, мысли, ожидания.