Хрупкая магия - как Роман Бондарь создает портреты на стекле молотком

В роли холста - стекло, а вместо кистей и красок - молоток и тончайшая сеть трещин. Рассказываем, как водитель и многодетный отец из Барановичей стал одним из немногих мастеров в мире, кто владеет "хрупкой" магией.

Роман Бондарь поделился, что работает в основном двумя молотками: поменьше - для поверхностных трещин, побольше - для более глубоких. Творит он без перчаток, так как тактильно может понять глубину и угол трещины.

"Есть знаменитые люди, у которых ярко выражена харизма. Можно выбить нос или губы и дальше накосячить, но люди все равно узнают, кто на картине. А есть те, у кого харизма не выражена. Чтобы сделать такой портрет узнаваемым, нужно повторить каждую черту лица, морщинку, мимику на 90 %", - рассказал Роман Бондарь.

Он отметил, что в среднем на работу нужно 3-5 попыток, чтобы она получилась, и в 90 % случаев приходится переделывать картину.