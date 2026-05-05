Хрустальная история стеклозавода "Неман" - от символов памяти до фестивальных трофеев

Традиции, мастерство и современные технологии. На стеклозаводе "Неман" в Березовке создают не просто изделия из стекла, здесь воплощают идеи, важные для всей страны.

Восемьдесят красных звезд, изготовлены на стеклозаводе "Неман", которые установили активисты общественного объединения "Белая Русь" и волонтеры школьных поисковых отрядов Гродненщины на могилах ветеранов Великой Отечественной войны в 2025 году.

В 2026 году предприятие изготовило и главный приз юбилейного Республиканского фестиваля национальных культур.

На стеклозаводе "Неман" завершили работу сразу над двумя значимыми проектами. Один посвящен памяти, второй - объединению культур.

"Красные звезды Героя" из хрусталя - часть областного проекта. Над заказом работал практически весь коллектив предприятия - от художников до мастеров обработки.

Дарья Зубрик, мастер экспериментально-художественного участка стеклозавода "Неман":

"Перед тем как пустить звезду в работу, нужно изготовить металлическую форму. Она изготавливается в литейном цеху, затем приносим сюда, в выработку, нагреваем на специальной плите, затем ребята специальными трубками набирают стекло и наливают в форму".

Николай Игнатчик, шлифовщик стекла и стеклоизделий стеклозавода "Неман":

"Работа сложная, ответственная, нужно делать аккуратно, качественно, чтобы людям приятно было взять в руки изделие. Надо 10 раз смотреть, чтобы ровно отрезать, заточить, заполировать. Это требует терпения и выдержки".

Сначала эскиз и форма, затем отливка, ручная шлифовка и окрашивание в рубиновый цвет. Каждое изделие доводят до идеала.

От идеи до готового изделия всего несколько дней, но за этим результатом стоит слаженная работа десятков специалистов. Здесь используют сложные технологии обработки стекла, а ключевые этапы по-прежнему выполняются вручную.

хрустальный "цветик-семицветик"

Если в одном проекте главное - сохранить память, то в другом - показать многообразие культур. Главный приз XV Республиканского фестиваля национальных культур - хрустальный "цветик-семицветик". Автор идеи - ведущий художник предприятия Василий Самохвалов. В основе композиции - прозрачные лепестки, устремленные вверх. Внутри символ фестиваля, который объединяет культуры и традиции.

Василий Самохвалов, ведущий художник стеклозавода "Неман":

"Возникла идея сделать лепестки ростков культуры, которые у нас цветут. На двух лепестках решил сделать алмазную грань, а на третьем лепестке дань национальным традициям - фрагмент белорусского орнамента. Сделали капельку росы и лазерной гравировкой на нее нанесли изображение логотипа фестиваля".

Подобные призы на заводе создают уже более десяти лет, каждый раз ищут новую форму. В этом году изготовили около полусотни наград. Все они вскоре отправятся участникам фестиваля.

Роман Жировский, шлифовщик стекла и стеклоизделий стеклозавода "Неман":

"Каждое изделие по-своему интересно. Каждое изделие само по себе интересное, когда начинаешь его делать. Даже самому приятно, когда видишь, что у тебя получается".