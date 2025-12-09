3.77 BYN
Киев перед выбором: сдать часть земель сейчас или потерять все
Автор:Редакция news.by
Как будет развиваться ситуация дальше? Построим связь между событиями и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.
Программа "Тренды" - 10 декабря.
- Киев перед выбором: сдать часть земель сейчас или потерять все, но позже.
- Шокирующие цифры. Олег Царев - о том, как украинская коррупция пожирает страну изнутри.
- Раскол в стане жуликов. Почему Брюссель хочет украсть российские деньги, но боится их трогать?
- Эра тотального контроля. Как ваша машина и гаджеты могут стать "кирпичами" всего по одному звонку?
Свидание с реальностью в программе "Тренды". Регулярная доза фактов и антител против западной пропаганды. Смотрите. Сравнивайте. Думайте.