Киев становится настойчивее в своих требованиях, считает эксперт Шеин

"Я не думаю, что она будет представлять опасность сама по себе для европейских стран, но тот факт, что она более настойчива в своих требованиях и спектр этих требований расширяется, это, безусловно, так. И здесь речь идет не только об экономической поддержке, но и об ускоренном членстве Украины в Евросоюзе, о наращивании поставок в Украину, в том числе военных, за счет того, что американские выпадают вместе с новой американской администрацией. Здесь речь идет о максимизации давления на Россию. Украина считает, что недостаточно Европейский союз давит. Особенно это касается вопросов энергоресурсов. Сейчас существует масса вопросов, по которым Украина хотела бы видеть Евросоюз более сговорчивым, - отметил Сергей Шеин. - Украина это понимает, и она понимает, что она уже может влиять на эти процессы внутри ЕС, даже не являясь частью этого объединения. Это, безусловно, подстегивает ее для к более решительным действиям в отношении того, чтобы политика ЕС гораздо в большей степени отвечала интересам Киева".