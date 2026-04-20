Кинологические состязания между 12 командами состоялись в Колледже МВД
Лобовая атака, биатлон и полоса препятствий и многое другое - соревнования среди служебных собак. В Колледже МВД состоялись кинологические состязания.
Всего было 12 команд-участниц. Впервые в них приняла участие дружина Министерства общественной безопасности Вьетнама. Среди четвероногих - те, которые имеют реальный боевой опыт, в том числе полученный в специальной военной операции.
Александр Шепелев, начальник департамента охраны МВД Беларуси:
"В подготовке служебных собак ежегодно появляются новые формы, методы обучения служебных собак. Важно отметить, что с учетом Российской Федерации, та, которая участвует сегодня в СВО, они обретают определенный опыт. И мы этот опыт черпаем для себя, пускай это будет сегодня в нашем мирном небе, но лучше мы будем подготовлены, и наши служебные собаки будут готовы к действиям в различных ситуациях".
В программе соревнований было семь этапов: общий курс дрессировки, следовая работа в городе и в полевых условиях, поиск нужной вещи, служебный биатлон (бег с собакой на 1,5 км), при этом, когда кинолог стреляет на ходу, пес не должен испугаться и уйти с финишной.