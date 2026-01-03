Киреев: Цель американских властей в отношении Венесуэлы - контроль нефтяных активов

"Американская тактика в отношении Венесуэлы: если не удалось договориться с Мадуро, то необходимо разрушить политическую систему, вывести его персонально, демонтировать политическую систему, которая была выстроена Уго Чавесом, и вывезти Мадуро из страны, считает эксперт.

"Сделать это необходимо, по мнению американцев, максимально быстро, не втягиваясь в наземную операцию, не осуществляя масштабной сухопутной военной операции. Для этого необходимо нанести удары по ключевым точкам принятия решения, а именно по правительственным объектам, по военным базам, где находятся ключевые люди, которые управляют силовой структурой Венесуэлы. И непосредственно вывести Мадуро из игры, вывезти его из страны, взять под контроль и таким образом парализовать всю политическую систему Венесуэлы. В дальнейшем речь будет идти о захвате активов, главным образом нефтеносных регионов, и замене правительства и президента на подконтрольную Соединенным Штатам, Вашингтону фигуру", - заключил Владимир Киреев.