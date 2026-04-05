Кишинев выходит из СНГ, но в Евросоюз его никто не приглашал - политолог из Молдовы

"Все направлено против России, - полагает он. - При этом так получается, что шаг политический, и он связан с тем, что главной идеей для нас является евроинтеграция, но нас туда еще никто не приглашал. Выходить из одного интеграционного объединения, когда тебя еще не пригласили во второе - это то же самое, что в обувной магазин ходить босиком. То есть надо использовать то, что сейчас необходимо. В Молдове сейчас очень сильный энергетический кризис - не хватает дизеля, не хватает бензина. И в этом случае мы оказались изолированы вот этим европейским рынком. Это европейская изоляция. Изоляция внутри одного континента. Они сегодня напрочь обрубают связи с востоком и ориентируют нас на Европейский союз".