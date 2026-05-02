Китайские путешественники готовы ехать в Беларусь
О привлечении китайских туристов в Беларусь говорили в Пекине. Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае, провел встречу с рядом туристических компаний, заинтересованных в наращивании турпотока. На видеосвязи из Минска было Национальное агентство по туризму.
Беларусь не является терра инкогнита для любителей путешествий из Поднебесной - регулярное авиасообщение и безвизовый режим делают свое дело. Однако этого сегодня недостаточно. Что необходимо для увеличения туристического потока? Конкретные шаги обсуждали в столице Китая.
От историко-культурного и экологического до лечебно-оздоровительного и промышленного туризма - вариантов того, как иностранцу провести время в Беларуси, предостаточно. Отрасль развивается, появляется инфраструктура, однако потенциал явно полностью не раскрыт.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: "Огромный Китай с миллиардным населением сегодня очень интересен для Республики Беларусь именно в области туризма. Поэтому сегодня мы встречаемся с теми китайскими компаниями, которые выразили желание активно работать для продвижения туризма в Республике Беларусь. Сегодня подготовлено порядка 30 вопросов, касающихся практически каждого шага туриста, который он должен проделать, и что необходимо с нешей стороны, со стороны государства, со стороны наших туристических агентств, для того чтобы турист, приезжающий в Республику Беларусь, был доволен и с комфортом находился в нашей стране".
"У вас красивые пейзажи, озера, леса, вкусная еда и добрые люди. Мы сотрудничаем с белорусскими клиентами почти 20 лет. Я люблю эту страну, - признался гендиректор китайской компании Ван Цзиньсун. - Мы готовы приложить усилия и помочь привлечь китайских туристов в Беларусь".
Ян Фань, заместитель гендиректора китайской компании, отметил, что белорусско-китайские отношения развиваются не только на правительственном уровне, но и на гуманитарном треке. "Китайские люди хотят путешествовать по Беларуси, мы не так много знаем о вашей стране. Перспективы туризма в вашу страну большие, - сказал он. - Наша туристическая компания - государственное агентство. У нас есть определенная ответственность как госкомпании, и мы с удовольствием будем отправлять китайских туристов в вашу страну".
Туризм - одна из важных составляющих, помогающая укреплять взаимопонимание и традиционную дружбу между Минском и Пекином. Вопросы, которые обсуждались с китайскими компаниями, могут стать основой для дорожной карты в целях развития и туристической отрасли, и сотрудничества между странами.