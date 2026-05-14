Клеверная развязка, подземные переходы и экономия 2,5 млн: как реконструируют трассу М10

Большая стройка развернулась в Гомельской области. Трасса М10 - один из важнейших транспортных коридоров в Беларуси, которая по югу страны связывает западную и восточную границы. 526 км, но в основном в двухполосном исполнении, для некоторых участков это уже не просто недостаточно, а даже критически мало.

Например, путь от Речицы до Калинковичей. Сейчас там делают первую очередь до агрогородка Короватичи. Здесь есть перекресток, имеющий стратегическое значение, он соединяет направления Гомель-Хойники, Речицу, а также Калинковичи и Мозырь. Когда-то этот участок был аварийным, здесь приняли решение сделать кольцо, а сейчас в ходе реконструкции трассы М10 появится клеверная развязка.

Пока приходится терпеть временные трудности ради будущей безопасности и комфорта. И это будет только один из объектов, еще будет несколько транспортных развязок, три подземных пешеходных перехода и 12 остановочных пунктов - проект грандиозный и, надо сказать, имеет свои региональные особенности.

Так, Речецкий район - вдоль трассы активно идет добыча черного золота. Кстати, благодаря реконструкции логистика нефтяников тоже станет удобнее.

Дмитрий Фатеев, заместитель гендиректора - главный инженер РУП "Гомельавтодор":

"В рамках реконструкции нашего объекта также были выполнены работы по местным проездам для того, чтобы нефтяники могли подъезжать к добыче нефти. На данный момент, чтобы их техника не выезжала на трассу, они могут доезжать по своим местным дорогам".

Дмитрий Фатеев, заместитель гендиректора - главный инженер РУП "Гомельавтодор"

Итак, после реконструкции участок от Речицы до Короватичи станет четырехполосным - это 17 км дороги, каждый стоит более 13,5 млн рублей. Деньги немалые, учитывая, что все это ложится на бюджет, поэтому, если есть возможность, нужно делать дешевле. Конечно, не в ущерб комфорту и безопасности.

Вячеслав Харитонов, начальник отдела Комитета госконтроля Гомельской области:

"В ходе контрольных мероприятий Комитетом были выявлены резервы по сокращению стоимости строительства данного объекта. Так, проектным решением предусматривалось устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона в количестве более 29 тыс. т толщиной 40 мм. Однако нормативными актами проектирования и строительства объектов дорожного строительства достаточно устройства 30 мм толщиной такого слоя. По предложению Комитета, проектной организации и заказчикам строительства была выполнена корректировка проектно-сметной документации, из-за чего было исключено более 6 тыс. т асфальтобетона и стоимость строительства снизилась на 2,5 млн рублей".

Вячеслав Харитонов, начальник отдела Комитета госконтроля Гомельской области

Задача запустить первую очередь до сентября 2026 года. Дорожники уверяют, что все успеют, даже несмотря на то, что бетон требует особого отношения.

Планы на будущее уже известны: построить магистраль до Калинковичей, а затем повезти ее в обход города. И, конечно, все это делать в бетоне. Успешного опыта в стране хватает, достаточно совсем немного отъехать от столицы.

В самом же Минске понадобилось чуть больше 2 лет, чтобы построить и замкнуть второе кольцо. МКАД-2 - востребованная водителями магистраль. Решение о ее строительстве принимал Президент Беларуси Александр Лукашенко. И его же поручение - инвестировать именно в бетон. В таком исполнении и таких масштабах для независимой Беларуси это, по сути, пилотный проект, но для опытных дорожников технология не нова. Пик строительства пришелся еще на советские, 1980-е годы.

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП "Минскавтодор-Центр":

"Тогда действовали несколько иные документы, были жесткие требования к цементу: для цементобетонных покрытий он подходил только с единственного завода в Советском Союзе - то Старый Оскол. Техника, естественно, была 40 лет назад несколько иной. Потом получилось так, что в Республике Беларусь были введены цементобетонные заводы, то есть наша страна перестала испытывать дефицит в цементе. Логично было, что дорожники в том числе вернулись к цементобетону".

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП "Минскавтодор-Центр"

Страна сохранила компетенции и адаптировала их к современным условиям. Конечно, главное тут экономика. Да, возведение чуть дороже, но это ведь инвестиция в будущее: срок эксплуатации в 2 раза дольше, чем у асфальта. И никакого ямочного ремонта, только капитальный, и то совсем в отдаленной перспективе. Если, конечно, правильно ухаживать.