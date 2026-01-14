Климат, экология, технологии: ученые Беларуси определяют, в какой среде мы будем жить завтра

Рациональное использование природных богатств и поиск экологического баланса - сегодня это вопрос национальной безопасности.

Институт природопользования Национальной академии наук - это один из ведущих научно-исследовательских центров Беларуси. Здесь решают задачи от охраны окружающей среды и разработки новых геотехнологий до глубокого анализа климатических изменений. В центре внимания ученых также исследования Арктики.



Специалисты института работают над проектами, которые позволяют эффективно использовать природные ресурсы, сохраняя при этом экологический баланс. Мы уже пообщались со специалистами института, поэтому предлагаю прямо сейчас вместе послушать комментарии.

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси: "Недавно мы внедрили технологию по краткосрочному прогнозированию погоды, которая учитывает все современные спутниковые данные, данные наземного дистанционного зондирования атмосферы. Привлечение технологии искусственного интеллекта повышает оправданность, достоверность, качество прогноза погоды. Сейчас совместно с Белгидрометом мы работаем над созданием первой в Беларуси технологии среднесрочного прогнозирования погоды на период до 7-10 дней. Разрабатываем климатические проекции, прогнозы по изменению климата в интересах погодозависимых отраслей экономики, как лесное и сельское хозяйство, которым важно знать, как будет меняться сумма активных температур, продолжительность вегетации, даты последнего весеннего, первого осеннего заморозка и других агроклиматических показателей".

Елизавета Дорожко, младший научный сотрудник лаборатории Института природопользования НАН Беларуси

Елизавета Дорожко, младший научный сотрудник лаборатории Института природопользования НАН Беларуси: "Наша лаборатория занимается разработкой гуминовых концентратов. Из торфа, то есть мы выделяем гуминовые кислоты, которые можно потом использовать как удобрения для обедненных почв и для пустынных почв, что также сейчас актуально ввиду изменения климата и высушивания земель".

Юлия Кокош, старший научный сотрудник лаборатории Института природопользования НАН Беларуси

Юлия Кокош, старший научный сотрудник лаборатории Института природопользования НАН Беларуси: "Ежегодно проводится исследование поверхностных вод, снега, грунтов Антарктиды. Постоянно совершенствуется сеть мониторинга. Также исследуем новые экологические угрозы, такие, например, как пластик и микропластик, которые находятся даже в Антарктиде".