Клишевич: От Зеленского избавились как от неликвидного товара

На самом деле такой результат многие эксперты назвали "предсказуемым финалом". Сам скандал и последующий информационный всплеск были обусловлены попыткой Зеленского заставить Трампа петь под свою дудку, под которую уже поет ряд европейских политиков. Но глаза у мировых лидеров начинают открываться. Минск заложил начало мирным переговорам и, рано или поздно, все должно стабилизироваться. С этим руководством Украины или без него.

А то, что сейчас пробуют осуществить в Британии, потерпит фиаско, ибо настроений начать ядерный конфликт ни у кого в здравом уме нет. Здесь больше вопросы к состоянию отдельных горе-лидеров в мятых футболках.

Самарин: Мирный процесс никто не остановит

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b6bfc3-740b-4a9b-b5a2-b10edcd32e93/conversions/cf648b16-ac5e-441e-8845-266781aff44e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b6bfc3-740b-4a9b-b5a2-b10edcd32e93/conversions/cf648b16-ac5e-441e-8845-266781aff44e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b6bfc3-740b-4a9b-b5a2-b10edcd32e93/conversions/cf648b16-ac5e-441e-8845-266781aff44e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b6bfc3-740b-4a9b-b5a2-b10edcd32e93/conversions/cf648b16-ac5e-441e-8845-266781aff44e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стив Самарин, политолог (США):

"Мирный процесс из-за произошедшего не остановится. Мирный процесс, который был заложен еще в 2014-2015 гг. в Минске, во многом благодаря Президенту Республики Беларусь, - это очень крепкий фундамент. И все здравомыслящие люди сейчас стремятся к миру. Если лидеры Соединенных Штатов, России и ее союзников решили, что пора прекратить этот конфликт, то мир обязательно наступит. И господина Зеленского в этой связи никто, собственно говоря, спрашивать не будет, и от него мало что зависит".

Политолог отметил, что то, что увидели сегодня миллионы американских зрителей, конечно, очень разочаровывает, потому что 350 млрд долларов американских налогоплательщиков было отправлено на помощь Украине. "Конечно, это отправляла прежняя администрация, но, тем не менее, все равно это деньги налогоплательщиков. И вместо благодарности американский народ в лице избранного американцами президента получил откровенное хамство. Это, конечно, очень разочаровывает, но, тем не менее, это никакой мирный процесс не остановит", - подчеркнул Стив Самарин.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843dabac-50cf-43ba-a52c-d61599ce6df0/conversions/4a424611-6e94-4713-8884-d8ff5bc3091c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843dabac-50cf-43ba-a52c-d61599ce6df0/conversions/4a424611-6e94-4713-8884-d8ff5bc3091c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843dabac-50cf-43ba-a52c-d61599ce6df0/conversions/4a424611-6e94-4713-8884-d8ff5bc3091c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/843dabac-50cf-43ba-a52c-d61599ce6df0/conversions/4a424611-6e94-4713-8884-d8ff5bc3091c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы с вами видели во время переговоров Трампа с Зеленским, что произошло - фактически от этого человека избавились как от неликвидного товара. Избавились также и от целого государства, разрушенного войной государства. К большому сожалению, в этом всем кровавом театре решается судьба целого народа. Целого государства, страны. И, естественно, никто не думает сегодня про простых украинцев, про их судьбы, про их жизни. Вообще, в целом, про их благополучие и про будущее этой страны. Все думают про свои личные интересы, включая тех, так скажем, актеров, да, которых мы с вами наблюдали совсем недавно на переговорах в Соединенных Штатах Америки".

Белорусский парламентарий отметил, что и для белорусов это пример того, что сегодня может быть с нашим государством, если мы будем не внимательны к своей общественно-политической жизни. "Если мы не будем вкладываться, каждый из нас, на своем рабочем месте, в будущее своей страны, а в сегодняшних условиях, в современных условиях, еще и бороться за мирное будущее суверенной независимой Республики Беларусь", - подчеркнул он.

Кухаркин: Позорное поведение Зеленского станет катализатором нормализации отношений между Россией и США

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee6ec69-4da7-485d-aeae-d42c42bcd001/conversions/c1187dd1-a6cd-41fa-bb75-007364d1e04c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee6ec69-4da7-485d-aeae-d42c42bcd001/conversions/c1187dd1-a6cd-41fa-bb75-007364d1e04c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee6ec69-4da7-485d-aeae-d42c42bcd001/conversions/c1187dd1-a6cd-41fa-bb75-007364d1e04c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee6ec69-4da7-485d-aeae-d42c42bcd001/conversions/c1187dd1-a6cd-41fa-bb75-007364d1e04c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"А мальчик действительно поплыл. Зеленскому за эти годы дали поверить в себя. Ему дарили "Оскар", дарили какие-то награды, бесконечно кружили, главные обложки всех журналов. И он действительно подумал, что он властелин мира. Поэтому он приехал в Белый дом, в Овальный кабинет и позволил себе в статусе, по сути, американского раба дерзить и вице-президенту, и президенту Соединенных Штатов. Понятное дело, это никогда в жизни никто себе не может позволить. Когда прилетает Макрон, он ведет себя тихо, скромно. Когда прилетает премьер-министр Великобритании, он также учитывает реалии и идет на уступки Трампу. Когда приезжает человек, вес которого накачан исключительно американскими деньгами, и начинает дерзить и хамить, это настолько комично".

Панкратов: У Зеленского земля горит под ногами

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d207f6b6-450b-460e-8cc9-c7751ea75c0f/conversions/955843e5-652b-4239-83b7-39e9ae5426fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d207f6b6-450b-460e-8cc9-c7751ea75c0f/conversions/955843e5-652b-4239-83b7-39e9ae5426fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d207f6b6-450b-460e-8cc9-c7751ea75c0f/conversions/955843e5-652b-4239-83b7-39e9ae5426fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d207f6b6-450b-460e-8cc9-c7751ea75c0f/conversions/955843e5-652b-4239-83b7-39e9ae5426fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ: