Клубника в межсезонье: как в теплицах Беларуси выращивают ягоду

В тепличном хозяйстве под Минском вовсю собирают урожай спелой и ароматной клубники. Насыщенный цвет и вкус - результат экотехнологий. Используют исключительно натуральные удобрения.

В теплицах созрел первый урожай клубники. Здесь на плантациях около 40 тыс. кустов. Сорт ремонтантный - созревает круглый год. Собирают свежий урожай вручную, а после складывают в специальные лотки.

Наталья Дорошенко на клубничных плантациях работает уже более 5 лет, поэтому знает: сбор урожая - процесс деликатный. Важно не только своевременно сорвать ягоду, но и сохранить ее свежесть и товарный вид.

Наталья Дорошенко

Наталья Дорошенко, овощевод тепличного хозяйства:

"Ягоду мы собираем в специальные лоточки. После сбора фасуем по 250 г и отправляем на реализацию. Клубника очень вкусная, сладкая, рекомендую".

Мария Астапович в тепличном хозяйстве почти 7 лет, а с красной ягодой познакомилась недавно. Новые технологии позволяют экспериментировать в "ягодном деле". В этом сезоне в теплицах новинка. Вместо грунта клубнику сорта "Аврора Карима" высадили в минеральную вату. Такой метод позволяет регулировать подачу воды и естественной подкормки.

Заботиться о ягодах помогают трудолюбивые насекомые. Шмели каждое утро вылетают на работу из специальных боксов и опыляют цветы клубники.

Мария Астапович

Мария Астапович, начальник цеха клубники тепличного хозяйства:

"Для того чтобы у нас получилась красивая, сочная ягода, мы используем для опыления шмелей. На 0,6 га мы используем 6 домиков шмелей. Также мы смотрим количество цветов: когда их больше, то и насекомых выпускаем больше".

Выращивают клубнику по современным технологиям в теплицах четвертого поколения. Здесь есть необходимый для щедрого урожая микроклимат и энергия солнца. На площади в 1,5 га - 5 тыс. электролучей, благодаря этому ягода созревает круглый год.

клубника в теплицах

Евгений Устинович, директор тепличного хозяйства:

"В сумме в год получается около 40-42 т урожая. Поэтому в торговых сетях наша клубника присутствует постоянно".