Ключевые тезисы ВНС, международная повестка - глава ЦИК пообщался с коллективом Гомсельмаша

В Единый день информирования председатель ЦИК Игорь Карпенко посетил холдинг "Гомсельмаш".

Темой открытого диалога с коллективом флагмана отечественного машиностроения стали ключевые тезисы решений ВНС, основные направления развития страны на ближайшую пятилетку. Не остались без внимания и вопросы международной повестки.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Программа социально-экономического развития на нынешнюю пятилетку предусматривает развитие экономического потенциала. И промышленность играет одну из ведущих ролей. Поэтому интересно посмотреть, как идет модернизация, какие перспективы, в том числе и по поставкам сбыту продукции, какие векторы диверсификаций этих поставок".

Игорь Карпенко пообщался с представителями трудового коллектива и в цехах. Сегодня Гомсельмаш - известный бренд Беларуси, национальное достояние. Мощные суперкомбайны охотно покупают более чем в 30 странах мира.